अहो आर्श्चयम! 'इथे' ५०० रुपयांच्या दारुच्या बॉटलवर मिळतो ४०० रुपयांचा डिस्काऊंट, कारण...

Shubham Banubakode
देशातील प्रत्येक राज्यांत दारुवर मोठ्या प्रमाणात टॅक्स लावला जातो. त्यामुळे त्या दारुच्या किंमतीत दुपट्टीने वाढ होतो.
Why Alcohol Is Cheapest In Goa
esakal
पण एक असं राज्य आहे, जिथे दारुचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत ८० ते ९० टक्क्यांनी कमी आहे.
हे राज्य आहे, आपल्या शेजारचं गोवा. पार्टी पॅराडाईज म्हणून ओळखलं जाणारं गोव्यात इतर राज्याच्या तुलनेत दारुचे दर अतिशय कमी आहेत.
जिथे इतर राज्यात दारुवर ६० ते ७० टक्के कर लावला जातो, तिथे गोव्यात फक्त २० टक्के एक्साइज ड्यूटी घेतली जाते.
त्यामुळे ५०० रुपयांत मिळणारी दारुची बॉटल गोव्यात १०० ते १५० रुपयांपर्यंत मिळू शकते. म्हणजे जवळपास ४०० रुपयांनी हे दर कमी होतात.
गोव्याची अर्थव्यवस्था मुळात पर्यटनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे दारूचे दर कमी करून पर्यंटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
याचा फायदा स्थानिक बार आणि हॉटेल व्यवसायालाही होतो. इथे प्रत्येक गल्लीत छोटे मोठे वाइन शॉप किंवा बार दिसतात.
गोव्यात दारुचे दर कमी असल्याने अनेक पर्यंटक परतताना दारू सोबत घेऊन जातात. पण प्रवाशांना काही विशिष्ट प्रमाणात दारु सोबत नेण्याची परवानगी असते.
