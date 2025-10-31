नगरसेवक बनायचा विचार करताय? मग ठेवावं लागेल 'इतक्या' रुपयांचं 'डिपॉझिट'

Shubham Banubakode
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी इच्छूक उमेदवारांनी तयारी सुरु केली आहे.
अनेकांना नगरसेवक म्हणून निवडून येण्याची इच्छा आहे. पण ही निवडणूक लढवण्यासाठी अनामत रक्कम किती ठेवावी लागते? तुम्हाला माहिती आहे का?
नगरसेवक पदासाठी निवडणूक लढवायची असेल तर उमेदवारी अर्ज भरताना तुम्हाला आमदार, खासदारांप्रमाणे डिपॉझिट ठेवावं लागतं.
महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ चे नियम १४ मध्ये याचा उल्लेख आहे. त्यानुसार ही रक्कम भावी लागते.
ही रक्कम नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीच्या प्रकारनुसार ठरते. अ, ब, आणि क असे तीन प्रकारच्या नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायती असतात.
अ वर्गासाठी जर तुम्ही सर्वसाधारण जागेवर निवडणूक लढवत असाल तर ३ हजार, आणि आरक्षित जागेसाठी १५०० रुपये अनामत रक्कम ठेवावी लागते.
ब वर्गासाठी जर तुम्ही सर्वसाधारण जागेवर निवडणूक लढवत असाल तर २ हजार, आणि आरक्षित जागेसाठी १००० रुपये अनामत रक्कम ठेवावी लागते.
क वर्गासाठी जर तुम्ही सर्वसाधारण जागेवर निवडणूक लढवत असाल तर १ हजार, आणि आरक्षित जागेसाठी ५०० रुपये अनामत रक्कम ठेवावी लागते.
