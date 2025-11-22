गोल्ड क्रॅश! ३ दिवसांत सोन्याचा भाव कोसळला, चांदीही झाली स्वस्त

Sandip Kapde

सोनेभाव

सलग तिसऱ्या दिवशी देशभरात सोन्याच्या किमतीत घट नोंदवली गेली आहे.

gold rate today

|

esakal

घसरण

दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात आज पुन्हा ₹१० ची घसरण झाली आहे.

gold rate today

|

esakal

दबाव

जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे गोल्ड आणि सिल्व्हरवर प्रेशर कायम आहे.

gold rate today

|

esakal

डॉलर

मजबूत डॉलरमुळे सोन्याच्या किमतीत कमकुवतपणा दिसत आहे.

gold rate today

|

esakal

ट्रेंड

फेडरल रिझर्व्हकडून दरकपातीची अपेक्षा मंदावल्याने गोल्डमध्ये कमजोरीचा ट्रेंड स्पष्ट आहे.

gold rate today

|

esakal

राजधानी

राजधानी दिल्लीमध्ये तीन दिवसांत २४ कॅरेट सोने तब्बल ₹८९० ने स्वस्त झाले आहे.

gold rate today

|

esakal

चांदी

दिल्लीमध्ये आज चांदी प्रति किलो ₹१०० ने कमी होऊन ₹१,६०,९०० वर आली आहे.

gold rate today

|

esakal

अपेक्षा

डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपात होणार नाही, या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत.

gold rate today

|

esakal

बाजार

ग्लोबल मार्केट कमजोर असल्याने भारतातील सोन्याच्या दरांत सातत्याने चढ-उतार होत आहेत.

gold rate today

|

esakal

दर

पुणे आणि अमरावती येथे आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१२,५८४ प्रति ग्रॅम तर २२ कॅरेटचा ₹११,५३५ प्रति ग्रॅम आहे.

gold rate today

|

esakal

इंग्रजांनी शिवरायांना कोणती औषधे पाठवली होती… काय होती किंमत?

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Shivaji Maharaj | esakal
येथे क्लिक करा