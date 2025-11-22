गोल्ड क्रॅश! ३ दिवसांत सोन्याचा भाव कोसळला, चांदीही झाली स्वस्त

Sandip Kapde
सलग तिसऱ्या दिवशी देशभरात सोन्याच्या किमतीत घट नोंदवली गेली आहे.
दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात आज पुन्हा ₹१० ची घसरण झाली आहे.
जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे गोल्ड आणि सिल्व्हरवर प्रेशर कायम आहे.
मजबूत डॉलरमुळे सोन्याच्या किमतीत कमकुवतपणा दिसत आहे.
फेडरल रिझर्व्हकडून दरकपातीची अपेक्षा मंदावल्याने गोल्डमध्ये कमजोरीचा ट्रेंड स्पष्ट आहे.
राजधानी दिल्लीमध्ये तीन दिवसांत २४ कॅरेट सोने तब्बल ₹८९० ने स्वस्त झाले आहे.
दिल्लीमध्ये आज चांदी प्रति किलो ₹१०० ने कमी होऊन ₹१,६०,९०० वर आली आहे.
डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपात होणार नाही, या भीतीमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत.
ग्लोबल मार्केट कमजोर असल्याने भारतातील सोन्याच्या दरांत सातत्याने चढ-उतार होत आहेत.
पुणे आणि अमरावती येथे आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१२,५८४ प्रति ग्रॅम तर २२ कॅरेटचा ₹११,५३५ प्रति ग्रॅम आहे.
