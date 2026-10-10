एका आदिवासी चित्राने मोडले सर्व रेकॉर्ड ; किंमत ऐकून बसेल धक्का!

विनयन वाघमारे
भिंतीवर सारवलेल्या मातीतून उमटलेल्या एका भारतीय चित्राने जगभरातील लिलावांचे रेकॉर्ड मोडून तब्बल १८ कोटींची किंमत गाठली आहे.
हे चित्र मध्य प्रदेशातील पाटनगड येथील प्रसिद्ध गोंड आदिवासी चित्रकार जंगढ सिंह श्याम यांनी १९९९ मध्ये साकारले होते.
लहानपणी कागद किंवा कॅनव्हास परवडत नसताना, ते घराच्या मातीच्या भिंतींवर कोळशाने आणि झाडांच्या रसाने चित्रे काढायचे.
त्यांनी ठिपके, बारीक रेषा आणि निसर्गाचे घटक एकत्र करून स्वतःची एक नवी शैली जन्माला घातली, जिला जगात 'जंगढ कलम' म्हणतात.
मुंबईच्या नामांकित पुंडोल गॅलरीत झालेल्या लिलावात त्यांच्या या चित्रावर कलाप्रेमींनी चढाओढ करत तब्बल १८ कोटींची बोली लावली.
हा केवळ १८ कोटींचा आकडा नसून, भारताच्या मातीतील समृद्ध आदिवासी संस्कृतीचा जगाने केलेला हा सर्वोच्च सन्मान आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.