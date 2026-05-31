Google Pixel 10 Price Cut : स्वस्तात मिळतोय गुगलचा लेटेस्ट Pixel फोन; नवी किंमत आली समोर

Sandeep Shirguppe
गुगलचा नवीन स्मार्टफोन स्टँडर्ड व्हेरिएंट Pixel 10 आता कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी आहे.
Pixel 10 हा स्मार्टफोन या amazon, flipkart प्लॅटफॉर्मवर आल्याने मूळ किमतीपेक्षा कमी दरात मिळत आहे.
भारतात Pixel 10 ची लॉन्च किंमत 79,999 रुपये होती. मात्र, सध्या हा स्मार्टफोन सुमारे 75,000 रुपयांत खरेदी करता येणार आहे.
Pixel 10 च्या बेस व्हेरिएंटमध्ये 12GB रॅम आणि 256GB अंतर्गत स्टोरेज देण्यात आले आहे.
बँक ऑफर्सचा लाभ घेतल्यास निवडक ऑफर्सअंतर्गत 7,500 रुपयांपर्यंत बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.
गुगलने Pixel 10 मध्ये Google Gemini चे एआय फीचर्स प्रभावीपणे समाविष्ट केले आहेत.
या स्मार्टफोनमध्ये 48 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, तसेच 13 मेगापिक्सेल आणि 10.8 मेगापिक्सेलचे आणखी दोन कॅमेरे उपलब्ध आहेत.
Pixel 10 मध्ये 6.3 इंचाचा Actua OLED डिस्प्ले, स्क्रीनच्या सुरक्षेसाठी Corning Gorilla Glass Victus 2 चे आहे.
