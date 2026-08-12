Bitter Gourd at home : सेंद्रिय खतांचा वापर करून घराच्या गॅलरीत कारल लावा? या आहेत १० सोप्या स्टेप्स

Sandeep Shirguppe
कारल्यासाठी किमान १२–१५ इंच खोल आणि रुंद कुंडी निवडा. तळाशी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी छिद्रे असावीत.
Bitter Gourd at home
esakal
माती, कंपोस्ट आणि कोकोपीट यांचे मिश्रण वापरा. माती भुसभुशीत आणि पाण्याचा निचरा होणारी असावी.
Benefits of Bitter Gourd For Health
esakal
निरोगी आणि चांगल्या दर्जाची कारल्याची बियाणे निवडा. कुंडीत २–३ बिया सुमारे १–२ सेंटीमीटर खोलीवर पेरा.
Benefits of Bitter Gourd For Health
esakal
कारल्याच्या वेलीला साधारण ६ तास किंवा त्याहून अधिक सूर्यप्रकाश मिळणे फायदेशीर ठरते.
Benefits of Bitter Gourd For Health
esakal
कारले वेलवर्गीय पीक असल्याने कुंडीच्या शेजारी जाळी, दोरी किंवा मजबूत ट्रेलिस लावा.
Benefits of Bitter Gourd For Health
esakal
माती कोरडी वाटल्यावर पाणी द्या. मात्र कुंडीत पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्या.
Bitter Gourd
esakal
वेल वाढताना कंपोस्ट किंवा सेंद्रिय खत थोड्या प्रमाणात द्या. फुलोरा आणि फळधारणेच्या काळात पोषणाकडे विशेष लक्ष द्या.
Bitter Gourd
esakal
पानांवर डाग, पांढरे थर किंवा किडी दिसल्यास त्वरित लक्ष द्या. बाधित पाने वेगळी करून योग्य जैविक उपाय करता येतात.
Bitter Gourd
esakal
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