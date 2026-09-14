गुलकंदचा मोदक कधी खाल्लाय का? जाणून घ्या रेसिपी

Varsha Balhe
गणेशोत्सव सुरू झाला की बाप्पाच्या आवडीचे मोदक बनवायची लगबग सुरू होते. अनेक प्रकारचे मोदक बाप्पासाठी बनवले जातात, परंतु आज आपण वेगळ्या पद्धतीचे गुलकंद मोदक पाहणार आहोत.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
तळणीचे किंवा उकडीचे मोदक नेहमीच बनवतो. पण यंदा काहीतरी वेगळं आणि झटपट बनवायचं असेल, तर गुलकंद मोदक हा उत्तम पर्याय आहे. हे मोदक चवीला स्वादिष्ट आणि सुगंधी लागतात.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
हे मोदक बनवण्यासाठी सुकं खोबरं, मिल्क पावडर, दूध, पिठीसाखर, तूप, वेलची पूड आणि गुलकंद लागेल. सारणासाठी बारीक चिरलेला काजू-बदाम-पिस्ताही घेऊ शकता.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
सर्वप्रथम पॅनमध्ये थोडं तूप गरम करून त्यात सुकं खोबरं हलकं परतून घ्या. त्यात दूध आणि मिल्क पावडर घालून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर ढवळत राहा.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
मिश्रणात पिठीसाखर आणि हवे असल्यास गुलाब सिरप घाला. मिश्रण गोळ्यासारखं झालं की गॅस बंद करून ते थोडं थंड होऊ द्या.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
आता गुलकंदामध्ये बारीक चिरलेला सुकामेवा आणि वेलची पूड मिसळून लहान गोळे तयार करा. हे गुलकंदाचं सारण मोदकाच्या मधोमध भरण्यासाठी वापरायचं आहे.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
मोदकाच्या साच्याला थोडं तूप लावून त्यात खोबऱ्याचं मिश्रण भरा. मधोमध गुलकंदाचं सारण ठेवून मोदक बंद करा आणि साच्यातून अलगद बाहेर काढा.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
साच्यातून मोदक बाहेर काढा. तुम्ही हे मोदक उकडून किंवा तळून घेऊ शकता. तयार आहेत तुमचे चविष्ट मोदक.
GULKAND MODAK RECIPE FOR GANESH CHATURTHI
esakal
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Betel Leaf Modak Recipe
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