स्वस्तात जबरदस्त कार हवी? इथे मिळतात अर्ध्या किमतीत गाड्या!

सकाळ डिजिटल टीम

स्वस्त गाडीसाठी नीलामी आहे सर्वोत्तम पर्याय

जर तुम्ही स्वस्तात आणि चांगले वाहन शोधत असाल, तर बँकेच्या नीलामीतून कार किंवा बाईक खरेदी करणे हा उत्तम पर्याय आहे.

Bank Auction

Sakal

गाड्या स्वस्तात का मिळतात?

या गाड्या EMI न भरता आल्यामुळे बँकने जप्त केलेल्या असतात. त्यामुळे नीलामीत मार्केट किमतीपेक्षा खूप कमी दरात मिळतात.

EMI Bike 

Sakal

जप्त गाड्यांची स्थिती कशी असते?

अशा गाड्या बहुतेक चांगल्या स्थितीत असतात, कारण EMI थांबेपर्यंत मालक त्याचा नीट वापर करत असतो.

Good Condition

Sakal

ऑनलाइन नीलामी

आता बहुतेक बँका ऑनलाइन नीलामी घेतात. Foreclosureindia, eAuction India यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर देशभरातील वाहनांची नीलामी होते.

Auction

Sakal

दलालांची गरज नाही

ऑनलाइन नीलामीमुळे दलालांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. त्यामुळे पैसेही कमी लागतात आणि संपूर्ण प्रक्रिया रेकॉर्डेड असल्याने फसवणुकीची शक्यता कमी होते.

Fair deal

Sakal

नीलामीसाठी रजिस्ट्रेशन कसे करावे?

  • पोर्टलवर खाते तयार करा.

  • त्यावर सर्व बँकांच्या नीलाम्या पाहा.

  • तुमच्या पसंतीनुसार मॉडेल, वर्ष, लोकेशन, किंमत याचे फिल्टर लावा.

portal 

Sakal

EMD म्हणजे काय?

त्यानंतर बोली लावण्यासाठी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) भरावा लागतो. तुम्ही बोली जिंकली नाही तर EMD पूर्णपणे परत मिळतो.

Auction Bike 

Sakal

नीलामी नोटिस वाचणे महत्त्वाचे

नीलामी नोटिसमध्ये रिझर्व्ह प्राइस, वाहनाची स्थिती, दस्तऐवजांची माहिती आणि बोलीचे नियम
सर्व स्पष्ट दिलेले असतात. ते नीट वाचूनच बोली लावा म्हणजे काही अडचणी येणार नाही.

Notice 

Sakal

बोली लावण्याची स्मार्ट टिप्स

  1. स्वतःचा बजेट आधीच ठरवा, ठरलेल्या बजेटपेक्षा जास्त पुढे जाऊ नका.

  2. इंटरनेट कनेक्शन मजबूत ठेवा

  3. इतरांच्या बिडवर लक्ष ठेवा कारण शेवटच्या मिनिटांत बोली तेजीने वाढते.

Auction car

Sakal

