World Cup आता रोज आठवेल! हरमनप्रीत अन् स्मृती मानधनाचा हातावर खास टॅटू

Pranali Kodre
भारतीय महिला संघाने २ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईत इतिहास घडवला. भारतीय महिला संघ पहिल्यांदाच विश्वविजेता ठरला.
भारत आणि श्रीलंका येथे खेळवण्यात आलेल्या महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने पटकावले.
भारतीय महिला संघाने नवी मुंबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा ५२ धावांनी पराभव केला आणि वर्ल्ड कपवर नाव कोरले.
या विजय भारतीय महिला क्रिकेटला नव संजीवनी देणारा ठरला, या वर्ल्ड कप स्पर्धेने महिला क्रिकेटला भारतात एका नव्या उंचीवर पोहचवलं आहे.
या विश्वविजयाची कायम आठवण रहावी म्हणून भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि उपकर्णधार स्मृती मानधना यांनी खास गोष्ट केली आहे.
हरमनप्रीत कौरने दंडावर, तर स्मृती मानधनाने मनगटाजवळ विश्वविजयाची आठवण म्हणून वर्ल्ड कप ट्रॉफीचा टॅटू काढला आहे.
हरमनप्रीतने या टॅटूची पोस्ट करताना लिहिले की 'माझ्या त्वचेवर आणि माझ्या हृदयावर आता हे कायमसाठी कोरले गेले आहे. पहिल्या दिवसापासून याची वाट पाहिली आणि आता प्रत्येक दिवशी तुला पाहाता येईल.'
