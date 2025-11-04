वनडे वर्ल्ड कप जिंकणारे तीन भारतीय कर्णधार

Pranali Kodre
नवी मुंबईमध्ये २ नोव्हेंबर रोजी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली.
Women's World Cup 2025
हा वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय महिला संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करत होती.
Harmanpreet Kaur
त्यामुळे वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकणारी हरमनप्रीत कौर भारताची पहिलीच महिला कर्णधार ठरली.
Women's World Cup 2025
तसेच हरमनप्रीत वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकणारी भारताची एकूण तिसरी कर्णधार ठरली.
Harmanpreet Kaur
यापूर्वी भारताने सर्वात पहिल्यांदा वनडे वर्ल्ड कप १९८३ साली कपिल देव यांच्या नेतृत्वात जिंकला होता.
Kapil Dev
त्यानंतर एमएस धोनीच्या नेतृत्वात भारताने २०११ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता.
MS Dhoni
हरमनप्रीत आणि धोनी यांनी मायदेशात वनडे वर्ल्ड कप जिंकला, तर कपिल देव यांनी इंग्लंडमध्ये वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता.
Harmanpreet Kaur
BCCI Salaries for Men and Women Cricketers
