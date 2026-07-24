तज्ज्ञांनी सांगितलेत सोयाबीनच्या भाजीचे 'हे' फायदे

Varsha Balhe

सोयाबीनची भाजी

सोयाबीनची भाजी चविष्टच नाही तर प्रथिने, कॅल्शियम आणि अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध आहे. जाणून घ्या तिचे आरोग्यदायी फायदे.

Soybean Curry Benefits

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प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

सोयाबीनमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रथिने असतात. त्यामुळे स्नायू मजबूत राहतात आणि शाकाहारींसाठी हा प्रथिनांचा उत्तम पर्याय ठरतो.

Soybean Curry Benefits

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हाडे मजबूत राहतात

सोयाबीनमध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम मुबलक असते. हे घटक हाडे आणि दात मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.

Soybean Curry Benefits

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वजन नियंत्रणात राहते

सोयाबीनची भाजी खाल्ल्याने पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत मिळते.

Soybean Curry Benefits

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हृदयाचे आरोग्य सुधारते

सोयाबीनमधील पोषक घटक वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे हृदय निरोगी राहण्यास हातभार लागतो.

Soybean Curry Benefits

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ऊर्जा आणि ताकद वाढते

सोयाबीन शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा देते. थकवा कमी होण्यास मदत होते आणि दिवसभर उत्साह टिकून राहतो.

Soybean Curry Benefits

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रोगप्रतिकारशक्तीलाही फायदा

सोयाबीनमध्ये असलेले जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात. मात्र संतुलित प्रमाणातच सेवन करणे अधिक फायदेशीर ठरते.

Soybean Curry Benefits

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esakal

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