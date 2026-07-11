रोज दुधात केशर टाकून पिल्यास शरीरात होतात 'हे' मोठे बदल!

Varsha Balhe
दुधात रोज केशर टाकून पिता?
शरीर, त्वचा आणि आरोग्यासाठी होऊ शकतात हे 7 जबरदस्त फायदे!
Health Benefits of Drinking Saffron Milk Daily
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रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत
केशरमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. त्यामुळे शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
Health Benefits of Drinking Saffron Milk Daily
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मन शांत ठेवण्यास मदत
तणाव, चिंता किंवा बेचैनी कमी करण्यासाठी कोमट दुधात केशर घेणे काही लोकांना फायदेशीर ठरू शकते.
Health Benefits of Drinking Saffron Milk Daily
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हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त
केशरमधील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील सूज कमी करण्यास आणि हृदयाच्या आरोग्याला आधार देण्यास मदत करू शकतात.
Health Benefits of Drinking Saffron Milk Daily
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त्वचेवर नैसर्गिक चमक
नियमित आणि मर्यादित प्रमाणात केशरयुक्त दूध घेतल्याने त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र त्वचेचा रंग बदलतो, असा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला नाही.
Health Benefits of Drinking Saffron Milk Daily
esakal
पचन सुधारण्यास मदत
गॅस, अपचन किंवा पोट फुगण्यासारख्या समस्यांमध्ये केशर काही प्रमाणात आराम देऊ शकते.
Health Benefits of Drinking Saffron Milk Daily
esakal
केशर किती घ्यावे?
रोज फक्त 1 ते 2 केशरच्या काड्या कोमट दुधात टाकून घेणे पुरेसे मानले जाते. जास्त प्रमाण टाळा. कोणताही आजार असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Health Benefits of Drinking Saffron Milk Daily
esakal
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How Many Rotis Should You Eat in a Day?
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