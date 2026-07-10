चांगल्या आरोग्यासाठी दिवसातून किती पोळ्या खाव्यात? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

Varsha Balhe
फिट आणि निरोगी राहायचं असेल, तर रोज किती पोळ्या खाव्यात? जाणून घ्या योग्य प्रमाण.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
पोळ्यांची संख्या वय, वजन, उंची, शारीरिक हालचाल आणि आरोग्य यावर अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येकासाठी प्रमाण वेगळे असते.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
सामान्य शारीरिक हालचाल करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीसाठी एका जेवणात साधारण 2 ते 3 मध्यम आकाराच्या पोळ्या पुरेशा मानल्या जातात.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
ज्यांचे शारीरिक श्रम जास्त असतात किंवा नियमित व्यायाम करतात, त्यांना ऊर्जा गरजेनुसार 3 ते 4 पोळ्या खाणे योग्य ठरू शकते.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर 1 ते 2 पोळ्या खाऊन त्यासोबत भरपूर भाज्या, सॅलड आणि प्रथिनयुक्त पदार्थ घ्यावेत.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
फक्त पोळ्यांची संख्या नाही, तर त्या कोणत्या पदार्थांसोबत खात आहात हेही महत्त्वाचे आहे. डाळ, कडधान्ये, पालेभाज्या आणि दही यांचा आहारात समावेश करा.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
संपूर्ण गव्हाच्या पिठाची पोळी फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असते. त्यामुळे ती जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटण्यास मदत करते.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
निरोगी राहण्यासाठी पोळ्यांचे प्रमाण आपल्या शरीराच्या गरजेनुसार ठरवा. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि योग्य जीवनशैली यांचा एकत्रित परिणामच उत्तम आरोग्य देतो.
How Many Rotis Should You Eat in a Day?
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Check Latest Pune Dam Water Storage
eSakal