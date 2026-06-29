दुधी भोपळा खाण्याचे जबरदस्त फायदे; वजनापासून हृदयापर्यंत मिळतात अनेक लाभ

Varsha Balhe

दुधी भोपळा

दुधी भोपळ्यात सुमारे ९२% पाणी, कमी कॅलरीज आणि भरपूर पोषक घटक असतात. त्यामुळे तो आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो.Health Benefits of Bottle Gourd

Health Benefits of Bottle Gourd

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वजन

दुधी भोपळ्यात कॅलरीज आणि फॅट्स खूप कमी असतात. फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

Health Benefits of Bottle Gourd

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esakal

पचनक्रिया

यातील पाणी आणि फायबर बद्धकोष्ठता, ॲसिडिटी आणि अपचनाच्या समस्या कमी करण्यास मदत करतात. पोट निरोगी राहते.

Health Benefits of Bottle Gourd

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esakal

हृदय

दुधी भोपळ्यातील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. तसेच वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासही हातभार लावते.

Health Benefits of Bottle Gourd

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esakal

मधुमेह

दुधी भोपळ्याचा कमी ग्लायसेमिक प्रभाव आणि फायबर रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Health Benefits of Bottle Gourd

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esakal

हायड्रेट

९२% पाण्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून निघते. उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळण्यास मदत होते.

Health Benefits of Bottle Gourd

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esakal

त्वचा

दुधी भोपळा शरीरातील अपायकारक घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतो. त्यामुळे त्वचा अधिक तजेलदार आणि निरोगी दिसू शकते.

Health Benefits of Bottle Gourd

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esakal

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