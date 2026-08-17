मखाना की पॉपकॉर्न? वेट लॉससाठी काय बेस्ट? डॉक्टरांनी सांगितलं फायनल उत्तर

Varsha Balhe
वेट लॉस करताना संध्याकाळच्या भुकेसाठी हेल्दी आणि लो कॅलरी स्नॅक निवडणं महत्त्वाचं आहे. मखाना आणि पॉपकॉर्न हे दोन्ही लोकप्रिय पर्याय आहेत. पण वजन कमी करण्यासाठी यापैकी कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर आहे?
Makhana vs Popcorn
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मखाना हा न्यूट्रिशनने समृद्ध स्नॅक मानला जातो. तर एअर-पॉप्ड पॉपकॉर्नमध्ये फायबरचं प्रमाण चांगलं असतं. त्यामुळे दोन्हींचे वेगवेगळे फायदे आहेत. मात्र वेट लॉससाठी डॉक्टरांनी पॉपकॉर्नला अधिक चांगला पर्याय सांगितला आहे.
Makhana vs Popcorn
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मखान्यामध्ये साधारण 347 कॅलरीज, 9-10 ग्रॅम प्रोटीन आणि 7-14 ग्रॅम फायबर असतं. याशिवाय कॅल्शियम, आयर्न आणि पोटॅशियमही मिळतं. त्यामुळे मखाना हा पौष्टिक स्नॅक मानला जातो.
Makhana vs Popcorn
esakal
तेल, बटर किंवा फ्लेवर न घातलेल्या एअर-पॉप्ड पॉपकॉर्नमध्ये साधारण 380 कॅलरीज, 11-13 ग्रॅम प्रोटीन आणि तब्बल 14 ग्रॅम फायबर असतं. फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरलेलं राहण्यास मदत होते.
Makhana vs Popcorn
esakal
डॉक्टर यांच्या मते, वजन कमी करण्यासाठी मखाना आणि पॉपकॉर्न यापैकी पॉपकॉर्न अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो. त्यातील फायबरमुळे कमी प्रमाणात खाल्लं तरी पोट भरल्यासारखं वाटू शकतं.
Makhana vs Popcorn
esakal
वेट लॉससाठी पॉपकॉर्न निवडत असाल तर तो एअर-पॉप्ड असावा. त्यात बटर, जास्त मीठ, तेल किंवा फ्लेवरिंग घालणं टाळा. पॅकेटमधील जास्त तेल आणि मीठ असलेला पॉपकॉर्न हेल्दी पर्याय मानला जात नाही.
Makhana vs Popcorn
esakal
वेट लॉससाठी योग्य पद्धतीने तयार केलेला एअर-पॉप्ड पॉपकॉर्न अधिक फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र मखानाही पौष्टिक आहे. दोन्ही खाताना पोर्शन साइजवर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं आहे.
Makhana vs Popcorn
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