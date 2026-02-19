संध्याकाळी भूक लागतेय? हे High Protein स्नॅक्स ट्राय करा!

Monika Shinde
अनेकदा दुपारनंतर ४ ते ५ या वेळात थोडीशी भूक लागते आणि अनेकांना गोड किंवा तळकट पदार्थांची इच्छा होते. ही वेळ योग्य स्नॅक निवडणे बेस्ट आहेत.
सफरचंदाचे काप करून त्यावर नैसर्गिक शेंगदाणा कूट (पीनट बटर) लावा. फायबर आणि चा हा उत्तम संगम आहे. गोडाची इच्छा पूर्ण करतानाच पोटही भरते.
उकडलेले राजमा, चणे किंवा मसूर यामध्ये कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि लिंबूरस मिसळा. हे वनस्पती-आधारित प्रथिनांनी समृद्ध आणि पचनास हलके असते.
ओट्स, दूध (किंवा बदाम दूध), थोडे ड्रायफ्रूट्स आणि खजूर एकत्र ब्लेंड करा. हा स्नॅक प्रथिने, चांगले कार्बोहायड्रेट्स आणि नैसर्गिक गोडवा देतो.
कोरडे भाजलेले सोयाबीन दाणे कुरकुरीत आणि प्रथिनयुक्त असतात. ते डब्यात ठेवून ऑफिसमध्ये सहज नेता येतात.
थोड्या ऑलिव्ह तेलात पनीर, ढोबळी मिरची आणि मसाले परतून हलकी भुर्जी तयार करा. हा स्नॅक स्नायूंच्या पुनर्बांधणीस मदत करतो.
दुधात किंवा नारळाच्या दुधात चिया बिया भिजवून ठेवा. वरून सुकेमेवे किंवा फळे घाला. हे ओमेगा-३ आणि प्रथिनांनी भरलेले असते.
उकडलेले मक्याचे दाणे, शेंगदाणे किंवा चणे मिसळून थोडे मीठ व लिंबू घाला. हलका पण ऊर्जा देणारा पर्याय आहे.
