संध्याकाळी भूक लागतेय? हे High Protein स्नॅक्स ट्राय करा!

Monika Shinde

थोडीशी भूक लागते

अनेकदा दुपारनंतर ४ ते ५ या वेळात थोडीशी भूक लागते आणि अनेकांना गोड किंवा तळकट पदार्थांची इच्छा होते. ही वेळ योग्य स्नॅक निवडणे बेस्ट आहेत.

शेंगदाणा कूट व सफरचंदाचे काप

सफरचंदाचे काप करून त्यावर नैसर्गिक शेंगदाणा कूट (पीनट बटर) लावा. फायबर आणि चा हा उत्तम संगम आहे. गोडाची इच्छा पूर्ण करतानाच पोटही भरते.

कडधान्याचे सॅलड बाऊल

उकडलेले राजमा, चणे किंवा मसूर यामध्ये कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि लिंबूरस मिसळा. हे वनस्पती-आधारित प्रथिनांनी समृद्ध आणि पचनास हलके असते.

ओट्स आणि दूध स्मूदी

ओट्स, दूध (किंवा बदाम दूध), थोडे ड्रायफ्रूट्स आणि खजूर एकत्र ब्लेंड करा. हा स्नॅक प्रथिने, चांगले कार्बोहायड्रेट्स आणि नैसर्गिक गोडवा देतो.

भाजलेले सोयाबीन दाणे

कोरडे भाजलेले सोयाबीन दाणे कुरकुरीत आणि प्रथिनयुक्त असतात. ते डब्यात ठेवून ऑफिसमध्ये सहज नेता येतात.

पनीर भुर्जी

थोड्या ऑलिव्ह तेलात पनीर, ढोबळी मिरची आणि मसाले परतून हलकी भुर्जी तयार करा. हा स्नॅक स्नायूंच्या पुनर्बांधणीस मदत करतो.

चिया बिया पुडिंग

दुधात किंवा नारळाच्या दुधात चिया बिया भिजवून ठेवा. वरून सुकेमेवे किंवा फळे घाला. हे ओमेगा-३ आणि प्रथिनांनी भरलेले असते.

उकडलेले कडधान्य

उकडलेले मक्याचे दाणे, शेंगदाणे किंवा चणे मिसळून थोडे मीठ व लिंबू घाला. हलका पण ऊर्जा देणारा पर्याय आहे.

