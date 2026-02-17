Lifestyle Tips: हेल्दी आणि प्रॉडक्टिव्ह डेली रूटीन कसं तयार कराल?

Monika Shinde

महत्त्वाची उद्दिष्टे

दररोज सकाळी तुमची ३ महत्त्वाची उद्दिष्टे डायरीत लिहा. जर तुमचं स्पष्ट ध्येय असल्यास दिवस अधिक फोकस्ड, प्रॉडक्टिव्ह आणि समाधानकारक बनतो.

रोज लवकर उठा

रोज सकाळी साधारण ५ ते ६ वाजता उठून नियमित ५–१० मिनिटे ध्यान किंवा प्राणायाम करा. यामुळे दिवसाची सुरुवात शांत, ताजेतवाने होते आणि ताण कमी होतो

शरीराला द्या ऊर्जा

रोज थोडा हलका व्यायाम, स्ट्रेचिंग किंवा २० मिनिटे चाला. नियमित हालचाल शरीर सक्रिय ठेवते आणि दिवसभर उत्साह वाढवते.

हेल्दी नाश्ता करा

प्रोटीन, फळे आणि पौष्टिक आहाराने दिवसाची सुरुवात करा. योग्य नाश्ता मेंदूची कार्यक्षमता आणि एकाग्रता वाढवतो.

Healthy Breakfast daily 

टाइम ब्लॉकिंग वापरा

कामांसाठी ठराविक वेळ ठेवा. एका वेळी एकच काम पूर्ण करण्यावर भर द्या, त्यामुळे उत्पादकता वाढते.

डिजिटल ब्रेक घ्या

ऑफिसमध्ये दर २–३ तासांनी स्क्रीनपासून थोडा ब्रेक घ्या. यामुळे डोळ्यांना विश्रांती मिळते आणि मन ताजेतवाने राहते.

स्वतःसाठी वेळ ठेवा

रोज संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी किमान थोडा वेळ वाचन, छंद किंवा कुटुंबासोबत घालवा. वैयक्तिक वेळ मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

दिवसाचा आढावा घ्या

झोपण्यापूर्वी डायरीत दिवसातील यश आणि सुधारणा नोंदवा. उद्याचा साधा प्लॅन तयार करा आणि सकारात्मक विचारांनी झोपा.

