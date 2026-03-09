Natural Face Care Tips : महागडे स्किन ट्रीटमेंट नकोत, पार्लरला वेळ नाही? घरगुती फेसपॅक देईल त्वचेला नैसर्गिक चमक

सकाळ डिजिटल टीम
आजच्या व्यस्त जीवनशैलीमुळे अनेकांना त्वचेची योग्य काळजी घेण्यासाठी वेळच मिळत नाही.
कामाच्या ताणामुळे नियमित पार्लरला जाणे शक्य होत नाही. शिवाय पार्लरचा ग्लो काही दिवसांनंतर कमी होतो.
त्वचेची नैसर्गिक काळजी घ्यायची असेल तर घरगुती उपाय नेहमीच सुरक्षित आणि परिणामकारक ठरतात.
बेसन हे त्वचेची स्वच्छता आणि नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी खूप उपयुक्त मानले जाते.
बेसन त्वचेवरील घाण, अशुद्धता आणि अतिरिक्त तेल काढून टाकण्यास मदत करते.
बेसनमध्ये दूध मिसळून चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा स्वच्छ आणि उजळ दिसण्यास मदत होते.
हा फेसपॅक त्वचेचा पोत सुधारतो आणि त्वचेला नैसर्गिक चमक देण्यास मदत करतो.
बेसनमध्ये गुलाबजल मिसळून लावल्यास त्वचा अधिक ताजी आणि मऊ होते.
गुलाबजल त्वचेला हायड्रेशन देत असल्यामुळे त्वचा मुलायम आणि ताजीतवानी दिसते.
नियमितपणे बेसनचे फेसपॅक वापरल्यास त्वचा निरोगी, स्वच्छ आणि चमकदार राहू शकते.
चेहरा ग्लोइंग अन् सॉफ्ट हवाय? आठवड्यातून 2 वेळा लावा 'ही' पेस्ट!
