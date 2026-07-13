नारळ झाडावर कसा तयार होतो? आत पाणी येतं तरी कुठून? फुलापासून फळापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास जाणून घ्या

Varsha Balhe
फुलापासून पूर्ण वाढलेल्या नारळापर्यंतचा रंजक प्रवास जाणून घ्या.
How Does a Coconut Grow on a Tree?
esakal
नारळाच्या झाडावर प्रथम फुलांचे घोस (Inflorescence) येतात. यामध्ये नर आणि मादी अशी दोन्ही फुले असतात.
How Does a Coconut Grow on a Tree?
esakal
वारा आणि मधमाश्यांसारखे कीटक परागीभवन घडवून आणतात. यानंतर मादी फूल फळात रूपांतरित होऊ लागते.
How Does a Coconut Grow on a Tree?
esakal
परागीभवनानंतर काही दिवसांत हिरव्या रंगाचा लहान नारळ दिसू लागतो.
How Does a Coconut Grow on a Tree?
esakal
पुढील काही महिन्यांत नारळाचा आकार वाढतो. बाहेरील हिरवे आवरण आणि आतील कवच मजबूत होत जाते.
How Does a Coconut Grow on a Tree?
esakal
वाढीच्या काळात नारळाच्या आत गोड आणि पौष्टिक नारळपाणी तयार होते.
How Does a Coconut Grow on a Tree?
esakal
नारळ परिपक्व होत असताना आत पांढरा गर (खोबरा) जाड होत जातो.
साधारण 11 ते 12 महिन्यांत नारळ पूर्ण तयार होतो आणि तो तोडणीसाठी योग्य मानला जातो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Why Does Joint Pain Increase During the Monsoon?
esakal