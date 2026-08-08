उंट अनेक दिवस पाण्याशिवाय कसा जगतो? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान

Varsha Balhe
वाळवंटातील उष्ण वातावरणात उंट अनेक दिवस पाण्याशिवाय तग धरू शकतो. पण त्याच्या शरीरात पाणी साठवलेलं असतं का? यामागे आहे खास वैज्ञानिक रचना
Why Can Camels Survive Without Water for Days?
esakal
उंटाच्या पाठीवरील कुबडीत पाणी नसून चरबीचा साठा असतो. गरज पडल्यावर शरीर या चरबीचा वापर ऊर्जा मिळवण्यासाठी करते.
Why Can Camels Survive Without Water for Days?
esakal
शरीरातील चरबीचे विघटन झाल्यावर ऊर्जा मिळते. या प्रक्रियेत थोड्या प्रमाणात चयापचयजन्य पाण्याची निर्मिती देखील होते. त्यामुळे उंटाला कठीण परिस्थितीत तग धरण्यास मदत होते.
Why Can Camels Survive Without Water for Days?
esakal
उंटाच्या शरीराची रचना पाणी जपून ठेवण्यासाठी अनुकूल असते. त्याची लघवी अत्यंत दाट असते, तर विष्ठेतूनही पाण्याचा कमीत कमी नाश होतो.
Why Can Camels Survive Without Water for Days?
esakal
उंटाच्या शरीराचे तापमान दिवसाच्या परिस्थितीनुसार वाढू शकते. त्यामुळे लगेच घाम येत नाही आणि शरीरातील पाण्याची बचत होते.
Why Can Camels Survive Without Water for Days?
esakal
दीर्घकाळ पाण्यापासून दूर राहिल्यानंतर उंट मोठ्या प्रमाणात पाणी पिऊ शकतो. त्याच्या अंडाकृती लाल रक्तपेशी पाण्याच्या कमतरतेशी आणि पुन्हा जलद हायड्रेशनशी जुळवून घेण्यास मदत करतात.
Why Can Camels Survive Without Water for Days?
esakal
कुबडीतली चरबी, पाण्याची बचत करणारी शरीररचना आणि उष्णतेशी जुळवून घेण्याची क्षमता यामुळे उंट वाळवंटात अनेक दिवस तग धरू शकतो.
Why Can Camels Survive Without Water for Days?
esakal
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