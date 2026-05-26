गाढ झोपेत हा अवयव करतो स्वतःची 'स्वच्छता मोहीम'! जाणून घ्या

Aarti Badade

शांत झोप म्हणजे मेंदूची 'स्वच्छता मोहीम'

जेव्हा आपण गाढ झोपेत असतो, तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये 'ग्लायम्फॅटिक सिस्टीम' (Glymphatic System) अत्यंत सक्रिय होते, जी मेंदूची अंतर्गत स्वच्छता मोहीम म्हणून कार्य करते.

अल्झायमर

दिवसभर मेंदूच्या सततच्या कार्यादरम्यान तयार झालेले 'अमाइलॉइड-बीटा' सारखे घातक व विषारी घटक ही सिस्टीम केवळ आपण झोपेत असतानाच मेंदूतून यशस्वीपणे बाहेर टाकते.

गाढ झोप

गाढ झोपेच्या स्थितीत मेंदूच्या पेशी (Brain Cells) स्वतःची झीज भरून काढतात आणि मेंदूच्या उत्तम आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व रसायनांचे संतुलन पूर्ववत राखतात.

WHO ७ ते ८ तासांची झोप अनिवार्य

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने मेंदूच्या निरोगी विकासासाठी रोज ७ ते ८ तासांची शांत आणि अखंड झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मेंदूतील कचरा साचून राहण्याचा धोका

जर रोज रात्री शरीराला पुरेशी झोप मिळाली नाही, तर मेंदूची ही नैसर्गिक स्वच्छता प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि मेंदूमध्ये घातक विषारी कचरा साचून राहतो.

डिमेंशिया आणि अल्झायमर

दीर्घकाळ अपुरी झोप घेतल्यास स्मरणशक्ती कमालीची कमजोर होते, एकाग्रतेचा अभाव निर्माण होतो आणि भविष्यात डिमेंशिया (स्मृतीभ्रंश) किंवा अल्झायमरसारखे जीवघेणे आजार होऊ शकतात.

मानसिक आरोग्यासाठी

शारीरिक स्फूर्ती आणि उत्तम मानसिक आरोग्यासाठी रोज रात्री ७-८ तासांची गाढ व शांत झोप घेणे हाच एका दीर्घायुषी व निरोगी जीवनशैलीचा खरा पाया मानला जातो.

