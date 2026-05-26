गाढ झोपेत हा अवयव करतो स्वतःची 'स्वच्छता मोहीम'! जाणून घ्या

Aarti Badade
जेव्हा आपण गाढ झोपेत असतो, तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये 'ग्लायम्फॅटिक सिस्टीम' (Glymphatic System) अत्यंत सक्रिय होते, जी मेंदूची अंतर्गत स्वच्छता मोहीम म्हणून कार्य करते.
Glymphatic System Cleans Brain at Night
Sakal
दिवसभर मेंदूच्या सततच्या कार्यादरम्यान तयार झालेले 'अमाइलॉइड-बीटा' सारखे घातक व विषारी घटक ही सिस्टीम केवळ आपण झोपेत असतानाच मेंदूतून यशस्वीपणे बाहेर टाकते.
Glymphatic System Cleans Brain at Night
Sakal
गाढ झोपेच्या स्थितीत मेंदूच्या पेशी (Brain Cells) स्वतःची झीज भरून काढतात आणि मेंदूच्या उत्तम आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व रसायनांचे संतुलन पूर्ववत राखतात.
Glymphatic System Cleans Brain at Night
Sakal
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने मेंदूच्या निरोगी विकासासाठी रोज ७ ते ८ तासांची शांत आणि अखंड झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Glymphatic System Cleans Brain at Night
Sakal
जर रोज रात्री शरीराला पुरेशी झोप मिळाली नाही, तर मेंदूची ही नैसर्गिक स्वच्छता प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि मेंदूमध्ये घातक विषारी कचरा साचून राहतो.
Glymphatic System Cleans Brain at Night
Sakal
दीर्घकाळ अपुरी झोप घेतल्यास स्मरणशक्ती कमालीची कमजोर होते, एकाग्रतेचा अभाव निर्माण होतो आणि भविष्यात डिमेंशिया (स्मृतीभ्रंश) किंवा अल्झायमरसारखे जीवघेणे आजार होऊ शकतात.
Glymphatic System Cleans Brain at Night
Sakal
शारीरिक स्फूर्ती आणि उत्तम मानसिक आरोग्यासाठी रोज रात्री ७-८ तासांची गाढ व शांत झोप घेणे हाच एका दीर्घायुषी व निरोगी जीवनशैलीचा खरा पाया मानला जातो.
Glymphatic System Cleans Brain at Night
Sakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Summer Gut Health Diet Tips
Sakal