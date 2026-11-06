पाकिस्तानात दिवाळी कशी साजरी करतात?

Shubham Banubakode
भारतात साधारण दसऱ्यापासून दिवाळीची तयारी सुरू होते. मात्र, पाकिस्तानात हिंदू समाजात हा सण तुलनेने मर्यादित स्वरूपात साजरा केला जातो.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
पाकिस्तानातील हिंदू कुटुंबीय एकत्र येतात. घरात लक्ष्मीपूजन करतात, दिवे लावतात आणि आपल्या जवळच्या माणसांसोबत दिवाळीचा आनंद घेतात.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतात हिंदू समाजाची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे या भागातील अनेक ठिकाणी दिवाळीचा सण उत्साहात साजरा केला जातो.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
सिंधबाहेरील काही भागांमध्ये हिंदूंना सण साजरा करताना अडचणी येतात. त्यामुळे अनेकांना आपले सण मर्यादित स्वरूपात साजरे करावे लागतात.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या काही हिंदूंनी सांगितले की, काही ठिकाणी इतर धर्मांतील लोक हिंदूंच्या सणांवर आक्षेप घेतात.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
काही लोक हिंदूंसोबत होळी खेळणं टाळतात. रंग खेळल्यास आपण 'नापाक' होऊ, अशी समजूत असल्याचं ते सांगतात.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
अशा परिस्थितीतही हिंदू कुटुंबं आपले सण विसरत नाहीत. घरात पूजा करून आणि दिवे लावून धार्मिक परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करतात.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
पाकिस्तानात काही ठिकाणी दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी होते. मात्र, भारतासारखी बाजारपेठांची सजावट आणि सार्वजनिक जल्लोष सर्वत्र दिसत नाही.
How Hindus Celebrate Diwali and Their Traditions
esakal
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