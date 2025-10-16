हत्ती किती वर्षे जगतो? सरासरी आयुष्य किती?

सूरज यादव
ताकदवान प्राणी
जगात कोट्यवधी प्राणी आहेत, प्रत्येकाचं आयुष्य आणि राहणीमान वेगळं असतं. हत्ती त्यात सर्वात अवाढव्य आणि शक्तिशाली असा प्राणी आहे.
हत्तीचा प्रचंड आकार आणि ताकद पाहून लोकांना भीती वाटते. बिथरलेला हत्ती एखादं मोठं वाहनही सहज चिरडून टाकू शकतो.
हत्तीचा शरीरबांधा, शक्ती आणि बुद्धिमत्ता विलक्षण आहे. तो गाड्या, झाडं आणि भिंती सहज उद्ध्वस्त करू शकतो.
लोकांच्या मनात नेहमी प्रश्न असतो. हत्ती किती वर्षे जगतो? त्याचं सरासरी आयुष्य किती असतं याचं कुतूहल सर्वांनाच वाटतं.
हत्तीचं आयुष्य तो कोणत्या भागात राहतो, त्याचं खाद्य काय, वातावरण कसं आहे यावर ठरतं.
हत्ती दररोज शेकडो किलो गवत, पानं आणि झाडांची साल खातात. खाद्याचं प्रमाण आणि गुणवत्ता त्याच्या दीर्घायुष्यास कारणीभूत ठरतं.
हत्तीचं सरासरी आयुष्य साधारण ६० ते ७० वर्षांच्या दरम्यान असतं. काही हत्ती ८० वर्षांपर्यंत जगतात हे दुर्मिळ पण शक्य आहे.
आफ्रिकन हत्ती हे सरासरी ६० ते ७० वर्षे जगतात. त्यांचा आकार मोठा असल्यानं आणि वातावरण मोकळं असल्यानं ते जास्त जगतात.
आशियाई हत्ती हे आफ्रिकन हत्तींपेक्षा जास्त वर्षे जगतात. आशियाई हत्तींचं आयुष्य साधारण ७० ते ८० वर्षं असतं.
