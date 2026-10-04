ब्लड शुगर कंट्रोल करायची आहे? जेवणानंतरची ‘ही’ चाल ठरू शकते फायदेशीर!

Aarti Badade
जेवणानंतरची काही मिनिटांची चालही रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
diabetes and walking
Sakal
वेळ कमी असला तरी जेवणानंतर ५ मिनिटे चालल्याने निष्क्रिय बसून राहण्यापेक्षा शरीराला फायदा होऊ शकतो.
diabetes and walking
Sakal
चालल्यामुळे स्नायू सक्रिय होतात आणि ते शरीरातील ग्लुकोजचा वापर करण्यास मदत करतात.
diabetes and walking
Sakal
व्यस्त वेळापत्रक असलेल्यांसाठी जेवणानंतर १० मिनिटे चालणे ही सोपी आणि व्यावहारिक सवय ठरू शकते.
diabetes and walking
Sakal
उच्च कार्बोहायड्रेटयुक्त जेवणानंतर १० मिनिटे चालल्याने स्नायू सक्रिय ठेवण्यास मदत होते.
diabetes and walking
Sakal
२० मिनिटे चालल्याने जेवणानंतर रक्तातील साखर वाढण्याचा कालावधी कमी ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
diabetes and walking
Sakal
बराच वेळ बसून राहण्याऐवजी दर १५ ते २० मिनिटांनी थोडी हालचाल केल्याने ग्लुकोज आणि इन्सुलिनच्या नियंत्रणाला फायदा होऊ शकतो.
diabetes and walking
Sakal
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