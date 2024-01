वयानुसार दररोज किती अंडी खावीत? जाणून घ्या...

जेव्हा जेव्हा संतुलित पोषणाचा मुद्दा येतो तेव्हा पहिलं नाव समोर येते ते म्हणजे अंडे. कारण अंडे हे अनेक पोषक तत्वांचा खजिना आहे.

How Many Eggs Adolescent Should Eat ?