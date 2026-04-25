एक मालगाडी बनवायला किती खर्च येतो माहितीये का?

Shubham Banubakode

अर्थव्यवस्थेचा कणा

मालगाडी ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कणा मानली जाते. कारण मालगाडीद्वारे मोठ्या प्रमाणात माल वाहतूक होते.

किती खर्च येतो

पण एक मालगाडी तयार करायला किती खर्च येतो, याचा विचार कधी केला आहे का?

किंमत कशावर ठरते?

मालगाडीची किंमत डब्यांची संख्या, इंजिनचा प्रकार आणि वापरलेली तंत्रज्ञान यावर अवलंबून असते.

किती डबे असतात?

सामान्य मालगाडीत साधारण ४० ते ६० डबे (वैगन) असतात.

एका डब्याची किंमत किती?

एका वैगनची किंमत साधारण ८ लाख ते १५ लाख रुपयांदरम्यान असते.

इंजिनची किंमत किती?

मालगाडीचे इंजिन खूप महाग असते. त्याची किंमत साधारण १२ कोटी ते २० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

मालगाडीचा खर्च किती?

संपूर्ण मालगाडी तयार करण्यासाठी साधारण ५० कोटी ते ८० कोटी रुपये खर्च येतो.

व्यापारासाठी महत्त्वाची

खर्च जास्त असला तरी मालगाडी देशातील पुरवठा आणि व्यापारासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

ओला-उबरला पर्याय! मुंबईत ‘भारत टॅक्सी’ला सेवा सुरु, किती द्यावं लागणार भाडं?

Bharat Taxi Launched in Mumbai

