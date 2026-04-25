एक मालगाडी बनवायला किती खर्च येतो माहितीये का?

Shubham Banubakode
मालगाडी ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कणा मानली जाते. कारण मालगाडीद्वारे मोठ्या प्रमाणात माल वाहतूक होते.
पण एक मालगाडी तयार करायला किती खर्च येतो, याचा विचार कधी केला आहे का?
मालगाडीची किंमत डब्यांची संख्या, इंजिनचा प्रकार आणि वापरलेली तंत्रज्ञान यावर अवलंबून असते.
सामान्य मालगाडीत साधारण ४० ते ६० डबे (वैगन) असतात.
एका वैगनची किंमत साधारण ८ लाख ते १५ लाख रुपयांदरम्यान असते.
मालगाडीचे इंजिन खूप महाग असते. त्याची किंमत साधारण १२ कोटी ते २० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
संपूर्ण मालगाडी तयार करण्यासाठी साधारण ५० कोटी ते ८० कोटी रुपये खर्च येतो.
खर्च जास्त असला तरी मालगाडी देशातील पुरवठा आणि व्यापारासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
Bharat Taxi Launched in Mumbai
