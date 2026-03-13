सिलिंडरमध्ये किती गॅस उरलाय? फक्त 1 मिनिटात करा घरच्या घरी चेक

गॅसची टंचाई

अमेरिका-इस्त्रायल, इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे गॅसची टंचाई जाणवत आहे.

किती शिल्लक राहिला

अनेकांना गॅस किती शिल्लक राहिला आहे हे लवकर कळत नाही.

ट्रिक्स

यामुळे आम्ही तुम्हाला 3 सोप्या ट्रिक्स सांगणार आहोत.

पाण्याचा वापर

सिलेंडरमधील गॅस तपासण्यासाठी पाणी वापरु शकता.

सिलेंडरचे वजन

तुम्हाला गॅस किती शिल्लक आहे याचा थोडा अधिक अचूक अंदाज घ्यायचा असेल, तर सिलेंडरचे वजन तपासण्याची पद्धतही उपयोगी ठरते.

गॅसची ज्वाला

जर गॅसची ज्वाला कमी किंवा रंग बदलला असेल तर गॅस संपत आला आहे असे समजावे.

गॅस सिलेंडर जास्त दिवस टिकवण्याच्या स्मार्ट किचन हॅक्स

