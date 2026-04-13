घरात किती तोळं सोनं ठेवता येतं? काय सांगतो नियम? जास्त असेल तर काय?

Shubham Banubakode

सोन्याची परंपरा

अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. या दिवशी कणभर सोनं घेतलं तरी शुभ मानलं जातं.

How Much Gold Can You Keep at Home in India

मर्यादा आहे का?

१९९० नंतर सोन्याच्या साठवणुकीवर कोणतीही ठराविक कमाल मर्यादा नाही. म्हणजे योग्य कागदपत्रे असतील तर कितीही सोनं ठेवता येतं.

कागदपत्रांचं महत्त्व

खरेदीची पावती, बँक नोंद, आयकर विवरण, भेटपत्र किंवा वारसा कागदपत्र असल्यास सोनं वैध मानलं जातं.

आयकर विभागाची ‘सुरक्षित मर्यादा’

छाप्यावेळी अडचण टाळण्यासाठी काही मार्गदर्शक मर्यादा ठरवण्यात आल्या आहेत.

विवाहित महिलांसाठी नियम

विवाहित महिलांना घरात सुमारे ५०० ग्रॅम सोनं ठेवण्याची सुरक्षित मर्यादा आहे.

अविवाहित महिला आणि पुरुष

अविवाहित महिलांसाठी २५० ग्रॅम, तर पुरुषांसाठी १०० ग्रॅम सोनं सुरक्षित मानलं जातं.

कुटुंबासाठी एकत्र मर्यादा

घरात आई-वडील आणि मुलगी असेल, तर एकूण ८००-८५० ग्रॅमपर्यंत सोनं सुरक्षित मानलं जाऊ शकतं.

जास्त सोनं असल्यास काय?

मर्यादेपेक्षा जास्त सोनं असल्यास त्याचा स्रोत विचारला जातो. पुरावा नसल्यास ते अघोषित उत्पन्न मानून कर आणि दंड आकारला जाऊ शकतो.

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

