गँगस्टर निलेश घायवळची संपत्ती किती?

Sandip Kapde
निलेश घायवळने फरार होण्यासाठी अहमदनगरमधून पारपत्र मिळवले.
घायवळ स्वित्झर्लंडमध्ये गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
पारपत्र कसे मिळाले याबाबत चौकशी सुरू आहे.
दोषींवर निश्चित कारवाई होणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
पुणे पोलिसांनी घायवळविरुद्ध लुक आउट नोटीस बजावली आहे.
घायवळचे लंडनमध्ये अलिशान घर असून तिथेच कुटुंब राहते.
त्याच्या मुलाला हाय-फाय शाळेत दाखल केल्याची माहिती समोर आली.
खंडणी, अपहरण, खून व दहशतीतून कमावलेल्या पैशाने साम्राज्य उभे केले.
पोलिसांनी कोथरूड येथील घायवळच्या घरावर छापा टाकला.
दोन स्कॉर्पिओ गाड्या आणि दोन दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या.
