गँगस्टर निलेश घायवळची संपत्ती किती?

Sandip Kapde

पारपत्र –

निलेश घायवळने फरार होण्यासाठी अहमदनगरमधून पारपत्र मिळवले.

स्वित्झर्लंड –

घायवळ स्वित्झर्लंडमध्ये गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

तपास –

पारपत्र कसे मिळाले याबाबत चौकशी सुरू आहे.

कारवाई –

दोषींवर निश्चित कारवाई होणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

नोटीस –

पुणे पोलिसांनी घायवळविरुद्ध लुक आउट नोटीस बजावली आहे.

लंडन –

घायवळचे लंडनमध्ये अलिशान घर असून तिथेच कुटुंब राहते.

शाळा –

त्याच्या मुलाला हाय-फाय शाळेत दाखल केल्याची माहिती समोर आली.

काळापैसा –

खंडणी, अपहरण, खून व दहशतीतून कमावलेल्या पैशाने साम्राज्य उभे केले.

धाड –

पोलिसांनी कोथरूड येथील घायवळच्या घरावर छापा टाकला.

जप्ती –

दोन स्कॉर्पिओ गाड्या आणि दोन दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या.

