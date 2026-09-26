चष्मा स्वच्छ करण्याची योग्य पद्धत कोणती? जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
चष्म्याच्या लेंसवर धूळ, तेल आणि बोटांचे डाग सहज जमा होतात.
Glasses
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टी-शर्ट किंवा कोणत्याही कपड्याने पुसल्यास लेंसवर बारीक ओरखडे पडू शकतात.
Glasses
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सुरुवातीला हात धुवा आणि चष्मा कोमट वाहत्या पाण्याखाली हलकेच धुवा.
Glasses
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लोशन नसलेल्या माइल्ड डिशवॉशची एक थेंब घेऊन लेंस आणि फ्रेम अलगद स्वच्छ करा.
Glasses
Esakal
चष्मा साध्या पाण्याने धुतल्यानंतर फक्त मायक्रोफायबर कपड्याने हलकेच पुसा.
Glasses
Esakal
आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, डिस्टिल्ड वॉटर आणि माइल्ड डिशवॉशपासून घरच्या घरी क्लीनिंग स्प्रे बनवा.
Glasses
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जुन्या मऊ टूथब्रशने माइल्ड साबण वापरून नोज पॅड्सवरील घाण आणि तेल काढा.
Glasses
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टिश्यू, टॉवेल, लाळ आणि ग्लास क्लीनर वापरू नका; लेंसच्या कोटिंगला नुकसान होऊ शकते.
Glasses
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Round and Square columns used in construction
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