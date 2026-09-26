चष्मा स्वच्छ करण्याची योग्य पद्धत कोणती? जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम

चष्मा

चष्म्याच्या लेंसवर धूळ, तेल आणि बोटांचे डाग सहज जमा होतात.

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स्क्रॅच टाळा

टी-शर्ट किंवा कोणत्याही कपड्याने पुसल्यास लेंसवर बारीक ओरखडे पडू शकतात.

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योग्य पद्धत

सुरुवातीला हात धुवा आणि चष्मा कोमट वाहत्या पाण्याखाली हलकेच धुवा.

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साबण

लोशन नसलेल्या माइल्ड डिशवॉशची एक थेंब घेऊन लेंस आणि फ्रेम अलगद स्वच्छ करा.

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मायक्रोफायबर कापड

चष्मा साध्या पाण्याने धुतल्यानंतर फक्त मायक्रोफायबर कपड्याने हलकेच पुसा.

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स्प्रे

आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, डिस्टिल्ड वॉटर आणि माइल्ड डिशवॉशपासून घरच्या घरी क्लीनिंग स्प्रे बनवा.

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फ्रेम स्वच्छता

जुन्या मऊ टूथब्रशने माइल्ड साबण वापरून नोज पॅड्सवरील घाण आणि तेल काढा.

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चुका टाळा

टिश्यू, टॉवेल, लाळ आणि ग्लास क्लीनर वापरू नका; लेंसच्या कोटिंगला नुकसान होऊ शकते.

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Round and Square columns used in construction

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