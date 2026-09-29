घरच्या घरी कुंडीत उगवा जिरे, फक्त ‘ही’ पद्धत जाणून घ्या

Varsha Balhe

जिरे

जिरे उगवण्यासाठी वेगळे बी आणण्याची गरज नाही. स्वयंपाकघरात असलेले जिरे वापरूनही तुम्ही कुंडीत जिरे उगवण्याचा प्रयत्न करू शकता.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

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esakal

छिद्र

यासाठी आधी ८ ते १० इंच खोल आणि खालच्या बाजूला छिद्र असलेली कुंडी घ्या. कुंडीत पाणी साचणार नाही, याची काळजी घ्या.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

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esakal

माती

कुंडीत बागेतील माती, कंपोस्ट खत आणि वाळू यांचे मिश्रण भरा. माती भुसभुशीत ठेवा आणि जास्त घट्ट दाबू नका.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

|

esakal

पाण्यात

पेरणी करण्यापूर्वी जिरे साधारण ८ ते १० तास पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे जिऱ्याला मोड येण्यास मदत होऊ शकते.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

|

esakal

पसरवून

भिजवलेले जिरे मातीवर थोडे लांब-लांब पसरवून टाका. त्यावर अगदी पातळ माती किंवा कोकोपीटचा थर द्या.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

|

esakal

स्प्रे बॉटल

यानंतर स्प्रे बॉटलने हलकेच पाणी द्या. सुरुवातीला जास्त पाणी देऊ नका, फक्त माती ओलसर राहील याची काळजी घ्या.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

|

esakal

सूर्यप्रकाश

जिऱ्याच्या रोपाला दररोज साधारण ४ ते ५ तास चांगला सूर्यप्रकाश मिळेल अशा ठिकाणी कुंडी ठेवा. मातीचा वरचा थर सुकला असेल तरच हलके पाणी द्या.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

|

esakal

कालावधी

साधारण १० ते १५ दिवसांत लहान मोड दिसू शकतात. मात्र, हवामान आणि बियाण्याच्या गुणवत्तेनुसार हा कालावधी बदलू शकतो.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

|

esakal

उन्हात

साधारण ३ ते ४ महिन्यांत रोपाला फुले येऊ शकतात. फुलांनंतर तयार झालेल्या शेंगा तपकिरी झाल्यावर त्या काढून उन्हात वाळवा आणि चोळल्यानंतर घरचे जिरे मिळवता येतात.

HOW TO GROW CUMIN AT HOME IN POT

|

esakal

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