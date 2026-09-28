सोया चंक्स बनतात तरी कसे? ही फॅक्टरीतील प्रोसेस पाहून तुम्हीही म्हणाल, ‘असं बनतं?’

Varsha Balhe
सोया चंक्स म्हटलं की, ते नेमके कशापासून बनतात असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
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सोया चंक्स बनवण्याची सुरुवात सोयाबीनपासून होते.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
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सर्वात आधी सोयाबीन स्वच्छ करून त्याची टरफले काढली जातात.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
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यानंतर सोयाबीनमधून तेल काढलं जातं आणि उरलेला भाग पुढच्या प्रक्रियेसाठी वापरला जातो.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
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या उरलेल्या भागाचं बारीक पीठ बनवलं जातं. त्याला डी-फॅटेड सोया फ्लोअर म्हणतात.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
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या पिठात पाणी मिसळून ते मोठ्या मशीनमध्ये टाकलं जातं. उष्णता आणि दाबाच्या मदतीने त्याला सोया चंक्सचा आकार दिला जातो.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
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मशीनमधून बाहेर येताना सोया चंक्सचे छोटे-छोटे तुकडे केले जातात.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
esakal
यानंतर हे चंक्स पूर्णपणे सुकवले जातात, जेणेकरून ते जास्त काळ टिकू शकतील.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
esakal
शेवटी तयार झालेले सोया चंक्स पॅकेटमध्ये भरून बाजारात विक्रीसाठी पाठवले जातात.
SOYA CHUNKS MAKING PROCESS
esakal
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How To Roast Curry Leaves For Chutney
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