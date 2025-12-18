Makhana : ताजे मखाना कसे ओळखावे? जाणून घ्या, चव, रंग नेमका कसा असतो

रंग कसा असतो? -

मखान्याचा रंग हलका पांढरा किंवा क्रीमसारखा असावा.

ताजे मखाना कसे असतात? -

ताजे मखाना अधिक कुरकुरीत असतात आणि खाण्यास हलके असतात

खराब मखाना कसा ओळखायचा? -

जर मखाना खूप पिवळा किंवा तपकिरी दिसत असेल तर तो जुना किंवा खराब असू शकतो.

जुने मखाना कडक -

जुने मखाना कठीण आणि कडक असू शकतात.

ताजेपणा कसा ओळखावा? -

तुम्ही मखाना हाताने दाबून त्याची ताजेपणा तपासू शकता. जर ते सहजपणे तुटले तर याचा अर्थ ते ताजे आहे.

चांगले मखाना गोड -

मखाना चाखण्याची संधी मिळाली तर ते चाखून पहा. चांगले मखाना हे चवीला थोडे गोड असतात.

६-ग्रेड मखाना घ्यावा -

मखानाची किंमत त्याच्या ग्रेडनुसार ठरवली जाते. ६-६.५ ग्रेड मखाना सर्वोत्तम आहे. तुम्ही हे पॅकेजिंगवर तपासू शकता.

