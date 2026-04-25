सर्वाधिक पॉर्न कोणत्या देशात बघितलं जातं? भारत कितव्या स्थानी?

पॉर्न बघण्यात कोणता देश आघाडीवर आहे, याची उत्सूकता अनेकांना असते.

Which Country Consumes Most Adult Content?

कोणता देश आघाडीवर?

एका रिपोर्टनुसार सर्वाधिक पॉर्न हे अमेरिकेत बघितलं जातं. पॉर्नबाबात नियमांमध्ये असलेली शिथीलता हे याचं मुख्य कारण आहे.

भारत कितव्या स्थानी?

सर्वाधिक पॉर्न बघितलं जाणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत ९व्या स्थानावर आहे.

पॉर्न बघणाऱ्यांच्या संखेत घट

२०१८-२०१९ मध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर होता. याचा अर्थ भारतात पॉर्न बघणाऱ्यांची संख्या मोठी होती.

कारण काय?

२०२५-२६ मध्ये भारताच्या रॅंकिंगमध्ये घसरण झाली असून पॉर्न वेबसाईटवरील बंदीमुळे ही संख्या घटली आहे.

पॉर्न साईटवर बंदी

भारत सरकारने गेल्या वर्षी ८०० पेक्षा जास्त वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहे. मात्र, तरी वापर पूर्णपणे थांबलेला नाही.

बंदी नंतरही वापर

युजर्स सोशल मीडिया, मिरर साइट्स आणि वीपीएनच्या माध्यमातून पॉर्न बघतात.

पॉर्न बघण्याचं प्रमाण

स्वस्त डेटा, स्मार्टफोनचा वाढता वापर आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे ऑनलाइन पॉर्न बघण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

