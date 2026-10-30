धूप कांडी घरच्या घरी कशी बनवायची?

Pranali Kodre
अनेकदा पुजा करताना देवासमोर आपण धूप लावतो. पण हीच धूप कांडी घरच्या घरी केमिकलशिवाय बनवणंही अगदी सोपं आहे.
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
घरगुती नैसर्गिक साहित्याचा वापर करून घरी धूप कांडी बनवता येऊ शकतो. (Homemade Dhoop)
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
गुलाब पाणी, चंदन पावडर, नैसर्गिकरित्या वाळलेली फुलं, नारळाची शेंडी, लवंग, दालचिनी, कापूर, तमालपत्र, तूप.
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
आधी वाळलेली फुलं, नारळाच्या शेंड्या, लवंग, दालचिनी, कापूर, तमालपत्र मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊन बारीक करा.
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
त्यानंतर मिक्सरमधून फिरवलेलं मिश्रण चाळणीने चाळून घेऊन त्यात चंदन पावडर, तूप आणि गुलाब पाणी टाका.
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
हे मिश्रण चांगले एकत्र मळून एकजीव घरून घ्या. मिश्रण खूप पातळ करून नका. मिश्रण केवळ एकत्र बांधले जाईल, इतकंच गुलाबपाणी टाका.
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
एकजीव झालेल्या मिश्रणाचे छोटे गोळे घेऊन त्याला कोन किंवा काडीसारखा उभा किंवा तुम्हाला आवडणारा आकार द्या.
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
हे धूप उन्हात पूर्ण सुकेपर्यंत वाळवा. पूर्ण वाळल्यानंतर हे नैसर्गिक धूप वापरण्यासाठी तयार आहे.
Homemade Herbal Dhoop Recipe
Sakal
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Sakal