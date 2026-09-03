पक्षी विजेच्या तारांवर बसतात, तरी त्यांना शॉक का लागत नाही? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

Varsha Balhe
अनेकदा आपण पाहतो की पक्षी विजेच्या तारेवर अगदी सहज बसलेले असतात. पण त्यांना विजेचा शॉक का लागत नाही, असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.
why birds don't get electric shock
esakal
पक्षी जेव्हा एकाच विजेच्या तारेवर दोन्ही पाय ठेवून बसतो, तेव्हा त्याच्या शरीरातून विद्युत प्रवाह जाण्यासाठी आवश्यक असलेला व्होल्टेजचा फरक निर्माण होत नाही.
why birds don't get electric shock
esakal
पक्ष्याचे दोन्ही पाय एकाच तारेवर असल्यामुळे दोन्ही पायांवर जवळपास समान विद्युत क्षमता असते. त्यामुळे पक्ष्याच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात विद्युत प्रवाह वाहत नाही.
why birds don't get electric shock
esakal
विद्युत प्रवाह वाहण्यासाठी दोन बिंदूंमध्ये विद्युत विभवांतर म्हणजेच Potential Difference असणे आवश्यक असते. पक्ष्याच्या दोन्ही पायांमध्ये हा फरक खूप कमी असल्याने त्याला शॉक लागत नाही.
why birds don't get electric shock
esakal
पक्षी फक्त एका तारेवर बसलेला असेल आणि त्याचा जमिनीशी संपर्क नसेल, तर सर्किट पूर्ण होत नाही. त्यामुळे त्याच्या शरीरातून धोकादायक प्रवाह वाहत नाही.
why birds don't get electric shock
esakal
मात्र पक्ष्याने एकाच वेळी वेगवेगळ्या विद्युत क्षमतेच्या दोन तारांना स्पर्श केला, तर त्याच्या शरीरातून विद्युत प्रवाह जाऊ शकतो आणि त्याला गंभीर इजा किंवा मृत्यू होऊ शकतो.
why birds don't get electric shock
esakal
माणूस विजेच्या तारेच्या संपर्कात आला आणि त्याच वेळी जमिनीशी किंवा दुसऱ्या विद्युत क्षमतेच्या बिंदूशी संपर्क आला, तर शरीरातून विद्युत प्रवाह वाहू शकतो. त्यामुळे विजेचा धक्का अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो.
why birds don't get electric shock
esakal
पक्ष्यांना वीजेपासून काही विशेष संरक्षण मिळालेले नसते. त्यांना शॉक न लागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या शरीरातून विद्युत प्रवाह वाहण्यासाठी पुरेसे विद्युत विभवांतर निर्माण होत नाही.
why birds don't get electric shock
esakal
नाही. दोन तारांमध्ये किंवा तार आणि खांबामध्ये एकाच वेळी संपर्क आल्यास पक्ष्यांनाही विजेचा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे विजेच्या तारांवर बसणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे असे म्हणता येत नाही.
why birds don't get electric shock
esakal
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