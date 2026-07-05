हायब्रीड की देशी? भाजी खरेदी करण्यापूर्वी या गोष्टी नक्की तपासा

Varsha Balhe
हायब्रीड की देशी? खरेदी करताना फक्त रंग पाहू नका. या ७-८ गोष्टी लक्षात ठेवा.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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आकारावरून ओळखा हायब्रीड भाज्या बहुतेक एकसारख्या आकाराच्या असतात. देशी भाज्यांचा आकार नैसर्गिक असल्याने वेगवेगळा असतो.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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रंग सांगतो बरंच काही हायब्रीड भाज्यांचा रंग जास्त चमकदार दिसतो. देशी भाज्यांचा रंग थोडा फिकट पण नैसर्गिक असतो.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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चवीत मोठा फरक देशी भाज्यांना जास्त सुगंध आणि नैसर्गिक चव असते. हायब्रीड भाज्या दिसायला सुंदर पण चव तुलनेने कमी असू शकते.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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टिकण्याचा कालावधी हायब्रीड भाज्या जास्त दिवस ताज्या दिसू शकतात. देशी भाज्या लवकर शिळ्या होतात.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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बिया पाहा देशी भाज्यांमधील बिया पुढील लागवडीसाठी वापरता येतात. अनेक हायब्रीड वाणांच्या बियांमधून तशीच गुणवत्ता मिळेलच असे नाही.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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किंमतही देते संकेत देशी भाज्या कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याने अनेकदा महाग असतात. हायब्रीड भाज्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात मिळतात.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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लक्षात ठेवा... फक्त "देशी" किंवा "हायब्रीड" यावरून भाजी पौष्टिक किंवा अपौष्टिक ठरत नाही. ताजी, स्वच्छ आणि हंगामी भाजी निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
How to Identify Desi and Hybrid Vegetables
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