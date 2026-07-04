कुस्तीपटूंचे कान फुगलेले का असतात? कुस्तीपटूंचे कान फुगलेले का असतात?

Varsha Balhe
हा एखादा आजार आहे का... की त्यामागे आहे एक धक्कादायक कारण? शेवटपर्यंत जाणून घ्या!
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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तुम्ही अनेक कुस्तीपटूंचे कान फुलकोबीसारखे फुगलेले पाहिले असतील. पण ते जन्मापासून असे नसतात.
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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हे कोणत्याही संसर्गामुळे किंवा आजारामुळे होत नाही. मग कानांचा आकार बदलतो तरी कसा?
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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सराव आणि सामन्यांदरम्यान प्रतिस्पर्ध्याचं डोकं, खांदा आणि हात वारंवार कानावर आदळतात.
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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सततच्या धक्क्यांमुळे कानाच्या आत रक्त साचतं. वेळेत उपचार न झाल्यास ही जखम गंभीर होते.
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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साचलेलं रक्त हळूहळू घट्ट होतं आणि कानाचा आकार कायमचा बदलतो.
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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या अवस्थेला 'कॉलीफ्लॉवर इअर असं म्हणतात.
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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यामुळेच अनेक आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू सराव आणि सामन्यांमध्ये इअर गार्ड वापरतात.
Why Do Wrestlers Have Swollen Ears?
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