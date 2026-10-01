अंतराळात रडल्यावर अश्रू गालावर का पडत नाहीत? कारण...

Varsha Balhe
माणूस हा खूप संवेदनशील प्राणी आहे. अनेकदा असे प्रसंग येतात, जेव्हा माणूस रडतो; परंतु पृथ्वीवर आपण रडलो की अश्रू डोळ्यांतून बाहेर येतात आणि ते गालावर खाली वाहतात.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
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पण अंतराळात रडल्यावर हे अश्रू गालावर खाली वाहत नाहीत. मग ते नेमके कुठे जातात?
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
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अंतराळात गुरुत्वाकर्षणाचा परिणाम खूप कमी असतो. त्यामुळे अश्रूंना पृथ्वीप्रमाणे खाली ओढणारे बल मिळत नाही.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
esakal
अश्रू डोळ्यांतून बाहेर आले की ते खाली पडण्याऐवजी डोळ्याभोवतीच जमा होऊ लागतात.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
esakal
पाण्याच्या थेंबांमध्ये एकमेकांना धरून ठेवण्याचा गुण असतो. यालाच पृष्ठीय ताण म्हणतात.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
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त्यामुळे अश्रू डोळ्याभोवती एकत्र येऊन पाण्याच्या छोट्या गोळ्यासारखे दिसू शकतात.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
esakal
अंतराळवीर जास्त वेळ रडला तर हा पाण्याचा गोळा हळूहळू मोठा होऊ शकतो. तो हाताने पुसावा लागतो.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
esakal
हे अश्रू डोळ्याभोवतीच राहिल्यामुळे काही वेळा अंतराळवीराला नीट दिसण्यातही त्रास होऊ शकतो.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
esakal
म्हणजेच अंतराळात अश्रू नाहीसे होत नाहीत. गुरुत्वाकर्षण नसल्यामुळे ते गालावर न वाहता डोळ्याभोवतीच थेंबाच्या स्वरूपात जमा होतात.
WHY TEARS DONT FALL IN SPACE
esakal
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