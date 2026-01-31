अमेरिकेतील संग्रहालयातून भारतात परतणार ९९० वर्षांपूर्वीच्या ब्राँझ मूर्ती! कोणत्या आहेत ते जाणून घ्या

सकाळ वृत्तसेवा
स्मिथसोनियन नॅशनल म्युझियम ऑफ एशियन आर्टने भारताला तीन ऐतिहासिक ब्राँझ मूर्ती परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तमिळनाडूतील मंदिरांमधून चोरी
या मूर्ती तमिळनाडूतील मंदिरांमधून चोरट्या मार्गाने अमेरिकेत नेण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
चोल राजवटीतील शिव नटराज
सुमारे ९९० वर्षांपूर्वीचा चोल काळातील शिव नटराज या परत येणाऱ्या मूर्तींमधील सर्वात प्राचीन आहे.
१२व्या शतकातील सोमस्कंद शिल्प
तमिळनाडूतील विश्वनाथ मंदिरातील १२व्या शतकातील सोमस्कंद शिल्प या संग्रहात समाविष्ट आहे.
विजयनगर काळातील संत सुंदरार आणि परवाई
१६व्या शतकातील विजयनगर राजवटीतील संत सुंदरार आणि परवाई यांची ब्राँझ मूर्तीही भारतात परत येणार आहे.
दक्षिण भारतातील ब्राँझकलेचा सुवर्णकाळ
ही सर्व शिल्पे दक्षिण भारतातील प्रगत ब्राँझ शिल्पकलेच्या उत्कर्षाचा काळ दर्शवतात.
विशेष प्रदर्शनात शिव नटराज
‘द आर्ट ऑफ नोइंग इन साऊथ एशिया’ या प्रदर्शनात शिव नटराज शिल्प सध्या सादर करण्यात आले आहे.
जुन्या छायाचित्रांमुळे मूळ ठिकाण सिद्ध
१९५६ ते १९५९ मधील छायाचित्रांमुळे मूर्तींचा मंदिराशी असलेला संबंध सिद्ध झाला.
फ्रेंच इन्स्टिट्यूटच्या संशोधनाची भूमिका
पुदुच्चेरीतील फ्रेंच इन्स्टिट्यूटच्या फोटो आर्काईव्हमुळे ही चोरी उघडकीस आली
न्यूयॉर्कमधून स्मिथसोनियनपर्यंत
२००२ मध्ये ही मूर्ती न्यूयॉर्कच्या डोरिस विनर गॅलरीतून संग्रहालयात दाखल झाली होती.
१९२३ मध्ये स्थापन झालेले संग्रहालय
स्मिथसोनियन नॅशनल म्युझियम ऑफ एशियन आर्ट हे अमेरिकेतील पहिले आशियाई कला संग्रहालय आहे.
