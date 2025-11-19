भारतात सोनं-चांदीचा सर्वाधिक साठा कोणत्या राज्यात?

Shubham Banubakode
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे 44% सोनं बिहारमध्ये आहे.
बिहारमधील जमुई जिल्ह्यात अंदाजे 222.8 दशलक्ष टन सोन्याचा साठा असल्याचे नोंद आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात सोनं असूनही पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे इथे खननप्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही.
बिहारमध्ये सोन्याचा सर्वाधिक साठा असला, तरी कर्नाटक आघाडीचं सोनं उत्पादक राज्य आहे.
कर्नाटकच्या रायचूर जिल्ह्यातील हुट्टी येथील सोन्याची खाण देशातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणींपैकी एक आहे.
भारतातील जवळपास 86% चांदीचा साठा राजस्थानात आहे, त्यामुळे राजस्थान देशातील अग्रणी चांदी उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे.
सोन्याच्या साठ्याच्या बाबतीत राजस्थानचा 25%, कर्नाटकचा 21%, तर पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशचा सुमारे 3% वाटा आहे.
