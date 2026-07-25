रेल्वेच्या प्रत्येक हॉर्नमध्ये असतो खास संदेश, जाणून घ्या भारतीय रेल्वेचं गुपित

Shubham Banubakode

खास संदेश

ट्रेनचा हॉर्न फक्त सूचना नसतो. प्रत्येक हॉर्नमागे एक खास संदेश दडलेला असतो.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

एक छोटा हॉर्न

एक छोटा हॉर्न म्हणजे ट्रेन यार्डात धुणे, साफसफाई किंवा देखभालीसाठी जाण्यास तयार असल्याचा संकेत असतो.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

दोन छोटे हॉर्न

दोन छोटे हॉर्न म्हणजे ट्रेन प्रवासासाठी पूर्णपणे तयार आहे. गार्डने पुढे जाण्याचा सिग्नल द्यावा, असा हा संदेश असतो.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

तीन छोटे हॉर्न

हा हॉर्न अत्यंत दुर्मिळ आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वाजवला जातो. इंजिनवरील नियंत्रण बिघडल्याची सूचना गार्डला यामधून दिली जाते.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

चार छोटे हॉर्न

सलग चार छोटे हॉर्न म्हणजे इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला असून ट्रेन पुढे जाऊ शकत नाही.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

एक लांब, एक छोटा हॉर्न

हा हॉर्न ब्रेक सिस्टम तपासण्यासाठी दिला जातो. ट्रेन सुटण्यापूर्वी सर्व यंत्रणा व्यवस्थित आहे का, याची खात्री केली जाते.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

दोन छोटे, एक लांब हॉर्न

प्रवासादरम्यान कुणी इमर्जन्सी चेन ओढली किंवा व्हॅक्यूम ब्रेक लागला, तर हा हॉर्न गार्डला सतर्क करतो.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

बराच वेळ वाजणारा लांब हॉर्न

स्टेशनवर असा हॉर्न ऐकू आला तर समजून घ्या, ही ट्रेन त्या स्थानकावर थांबणार नाही, ती थेट पुढे जाणार आहे.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

थोडा थांबून दोनदा लांब हॉर्न

रेल्वे फाटक किंवा क्रॉसिंगजवळ लोकांना सावध करण्यासाठी हा हॉर्न दिला जातो.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

दोन लांब, एक छोटा हॉर्न

हा हॉर्न ऐकला तर समजा ट्रेन ट्रॅक बदलत आहे. हा पूर्णपणे ऑपरेशनल सिग्नल असतो.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

सहा छोटे हॉर्न

सलग सहा छोटे हॉर्न म्हणजे ट्रेन अडचणीत आहे आणि लोकोपायलट जवळच्या स्थानकाकडून तातडीची मदत मागत आहे.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

दोन लांब, दोन छोटे हॉर्न

या हॉर्नद्वारे इंजिनचा ताबा घेण्याचा संदेश गार्डला दिला जातो.

Indian Railway Horn Meanings

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ESAKAL

पहाटे तीन वाजता रेल्वेचा हॉर्न का वाजवला जातो?

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Why Train Horn Blows at 3 AM

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