धावत्या ट्रेनमध्ये विनाकारण साखळी ओढाल्यास किती दंड भरावा लागतो?

Shubham Banubakode
रेल्वेने प्रवास करताना आपत्कालीन परिस्थितीत उद्भवल्यास ट्रेन थांबवण्यासाठी साखळी दिली असते, त्यालाच अलार्म चेन पुलिंग असं म्हणतात.
esakal
प्रत्येक ट्रेन कोचमध्ये आपत्कालीन साखळी बसवलेली असते. ही साखळी ओढल्यास काही मिनिटांत ट्रेन पूर्णपणे थांबते.
esakal
पण ट्रेनमधील साखळी ओढण्यासाठी भारतीय रेल्वेने काही नियम घालून दिले आहेत. या निमाचं उल्लंघन केल्यास प्रवाशांवर कारवाई होऊ शकते.
esakal
भारतीय रेल्वे कायद्याच्या कलम १४१ नुसार, वैध कारणाशिवाय साखळी ओढणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. यामुळे रेल्वेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
esakal
विनाकारण साखळी ओढल्यास प्रवाशाला दोषी ठरवले जाऊ शकते. यामुळे त्याला रु. १,००० पर्यंत दंड किंवा एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
esakal
पहिल्या गुन्ह्यासाठी किमान रु. ५०० दंड आणि दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी किमान तीन महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
esakal
साखळी ओढण्याचे वैध कारण म्हणजे आपत्कालीन परिस्थिती, जसे की आग, गंभीर अपघात, किंवा प्रवाशाच्या जीवाला धोका. अनावश्यक कारणांसाठी साखळी ओढणे टाळावे.
esakal
esakal