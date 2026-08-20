मानव सुथार कुलदीप अन् जडेजाची जागा घेणार? गिलचंही मोठं भाष्य

Pranali Kodre

पडिक्कल आणि सुथारने गाजवलं मैदान

भारतीय कसोटी संघाने श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटी जिंकली. पण मैदान गाजवलं ते देवदत्त पडिक्कल आणि मानव सुथार या दोन युवा खेळाडूंनी.

Devdutt Padikkal - Manav Suthar

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Sakal

मानव सुथारच्या १० विकेट्स

अवघ्या २४ वर्षांच्या मानव सुथारने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या डावात ४ आणि दुसऱ्या डावात ६ अशा एकूण १० विकेट्स घेतल्या.

Manav Suthar

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Sakal

विक्रम

मानव सुथार परदेशात १० विकेट्स घेणारा सर्वात युवा भारतीय फिरकीपटू ठरलाय.

Manav Suthar

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Sakal

पदार्पण

मानव सुथारचं पदार्पण अफगाणिस्तानविरुद्ध जून २०२६ मध्ये रवींद्र जडेजाच्या जागेवर झालं होतं.

Manav Suthar

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Sakal

पदार्पणात कमाल

त्यानं पहिल्याच सामन्यात ७ विकेट्ससह सामनावीर पुरस्कार जिंकत आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं होतं.

Manav Suthar

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Sakal

दमदार सुरुवात

त्यानं त्याच्या पहिल्या दोनच कसोटीत १७ विकेट्स घेतल्यात.

Manav Suthar

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Sakal

वेगळेपण केलं सिद्ध

आत्ताही श्रीलंकेविरुद्ध संघात जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा असे खेळाडू संघात असतानाही त्यांच्यात मानवने आपलं वेगळे पण सिद्ध केलंय.

Manav Suthar

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Sakal

जडेजा आणि कुलदीपला पर्याय

डावखुरा फिरकीपटू असलेला मानवकडे फलंदाजीतही खालच्या फळीत योगदान देण्याची क्षमता आहे. अशात आता तो जडेजा आणि कुलदीप यादव यांना पर्याय ठरू शकतो.

Kuldeep Yadav - Ravindra Jadeja

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Sakal

कठीण आव्हान

जडेजा त्याच्या कारकि‍र्दीच्या आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, तर कुलदीपलाही आता प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवताना बऱ्याचदा विचार होतो. अशात मानव सुथारची कामगिरीने त्यांच्यासमोरील आव्हान आणखीनच कठीण केलं आहे.

Manav Suthar

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Sakal

शुभमन गिलनेही दाखवला विश्वास

त्यातच कर्णधार शुभमन गिलनंही त्याच्यावर विश्वास दाखवताना तो आश्वासक खेळाडू असून भारतासाठी दीर्घकाळ खेळू शकतो असंही म्हटलं आहे.

Manav Suthar

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Sakal

भविष्यातील स्टार?

त्यामुळे मानव सुथारला आता सातत्याने कसोटी संघात खेळवलं जाईल, याचे संकेत मिळाले आहेत.

Manav Suthar

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Sakal

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Virat Kohli Debut

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