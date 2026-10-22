Indrayani Rice Calories : इंद्रायणी भात आवडतो, पण वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग या ८ गोष्टी नक्की जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
इंद्रायणी तांदूळ खाल्ल्याने थेट वजन वाढत नाही. मात्र, गरजेपेक्षा जास्त कॅलरी घेतल्यास वजन वाढू शकते.
Indrayani Rice benefits
esakal
इंद्रायणी तांदळात कर्बोदके असतात. त्यामुळे शरीराला दैनंदिन कामांसाठी ऊर्जा मिळते.
Indrayani rice side effects
Sakal
एका जेवणात मध्यम वाटीभर शिजवलेला भात घेणे हा सुरुवातीचा चांगला पर्याय ठरू शकतो. गरजेनुसार प्रमाण ठरवा.
Indrayani Rice benefits
esakal
वजन कमी करण्यासाठी इंद्रायणी भात पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नाही. एकूण आहारातील कॅलरी महत्त्वाच्या असतात.
Indrayani Rice benefits
esakal
भातासोबत डाळ, उसळ, दही आणि भाज्या खाल्ल्याने जेवण अधिक संतुलित होते. प्रथिनांचाही पुरवठा होतो.
Indrayani Rice benefits
esakal
भातात जास्त तूप किंवा तेल घातल्यास जेवणातील कॅलरी वाढतात. त्यामुळे त्यांचे प्रमाण मर्यादित ठेवा.
Indrayani Rice
esakal
रात्री भात खाल्ल्यानेच वजन वाढते असे नाही. दिवसभरातील एकूण कॅलरी, आहार आणि शारीरिक हालचाली महत्त्वाच्या असतात.
Kolam or Indrayani Rice
Sakal
इंद्रायणी भाताचा योग्य प्रमाणात आस्वाद घ्या. वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार यांना महत्त्व द्या.
Kolam or Indrayani Rice
Sakal
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