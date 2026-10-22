Indrayani Rice Calories : इंद्रायणी भात आवडतो, पण वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग या ८ गोष्टी नक्की जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe

इंद्रायणी तांदळामुळे वजन वाढते का?

इंद्रायणी तांदूळ खाल्ल्याने थेट वजन वाढत नाही. मात्र, गरजेपेक्षा जास्त कॅलरी घेतल्यास वजन वाढू शकते.

Indrayani Rice benefits

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esakal

कर्बोदकांचा चांगला स्रोत

इंद्रायणी तांदळात कर्बोदके असतात. त्यामुळे शरीराला दैनंदिन कामांसाठी ऊर्जा मिळते.

Indrayani rice side effects

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Sakal

भाताचे प्रमाण महत्त्वाचे

एका जेवणात मध्यम वाटीभर शिजवलेला भात घेणे हा सुरुवातीचा चांगला पर्याय ठरू शकतो. गरजेनुसार प्रमाण ठरवा.

Indrayani Rice benefits

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esakal

वजन कमी करतानाही खाऊ शकता

वजन कमी करण्यासाठी इंद्रायणी भात पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नाही. एकूण आहारातील कॅलरी महत्त्वाच्या असतात.

Indrayani Rice benefits

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esakal

भातासोबत काय खाता?

भातासोबत डाळ, उसळ, दही आणि भाज्या खाल्ल्याने जेवण अधिक संतुलित होते. प्रथिनांचाही पुरवठा होतो.

Indrayani Rice benefits

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esakal

तूप आणि तेलाचे प्रमाण सांभाळा

भातात जास्त तूप किंवा तेल घातल्यास जेवणातील कॅलरी वाढतात. त्यामुळे त्यांचे प्रमाण मर्यादित ठेवा.

Indrayani Rice

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esakal

रात्री भात खाल्ल्याने वजन वाढते का?

रात्री भात खाल्ल्यानेच वजन वाढते असे नाही. दिवसभरातील एकूण कॅलरी, आहार आणि शारीरिक हालचाली महत्त्वाच्या असतात.

Kolam or Indrayani Rice

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Sakal

भात खा, पण संतुलित आहार घ्या

इंद्रायणी भाताचा योग्य प्रमाणात आस्वाद घ्या. वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार यांना महत्त्व द्या.

Kolam or Indrayani Rice

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Sakal

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