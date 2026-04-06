IPL 2026: सचिन, सेहवाग, विराट नाही तर या भारतीय खेळाडूने खेळला IPLचा पहिला बॉल

Vinod Dengale
आयपीएल च्या 19व्या सीझनला सुरुवात होऊन आता एक आठवडा झाला आहे.
T-20 मधून निवृत्त झाल्यानंतरही रोहित आणि विराट या सीझनला चांगलेच फॉर्म मध्ये दिसत आहे.
पण, पहिल्या सीझनपासून खेळणाऱ्या या दोघांपैकी कुणीच IPL चा पहिला बॉल खेळला नाही.
सचिन तेंडुलकर आणि सेहवाग या ओपेनर्सच्या नावावर देखील IPL चा पहिला बॉल खेळण्याचा विक्रम नाही.
IPLचा पहिला बॉल खेळण्याचा विक्रम हा KKR चा त्यावेळचा कर्णधार सौरव गांगुलीच्या नावावर आहे.
2008 मध्ये IPLचा पहिला सामना KKR विरुद्ध RCB यांच्यात बंगळुरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर झाला. त्यावेळी गांगुलीने पहिला बॉल खेळला.
या सामन्यात ब्रेंडन मॅक्युलने 158 धावा करत KKR ला विजय मिळवून दिला होता.
