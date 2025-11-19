Alcohol Cheapest in Goa : गोव्याची दारू सर्वात स्वस्त; बाहेर नेण्यास परवानगी आहे का? जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
देशात सर्वात स्वस्त दारू ३ राज्यात मिळते. यामध्ये गोवा, पदुच्चेरी आणि दिल्लीमध्ये दारू स्वस्त विकली जाते.
गोवा सरकारने दारूवर उत्पादन शुल्क (Excise Duty) खूपच कमी ठेवल्याने सर्वात स्वस्त दारू इथे मिळते.
गोवा सरकारचं मत आहे की स्वस्त दारूमुळे पर्यटनाला चालना मिळते.
गोवामध्ये बिअर आणि हार्ड लिकर दोन्हीचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.
गोव्यात दारूवर सुमारे 49% कर आकारला जातो, तर अनेक राज्यांमध्ये हा कर 60% ते 70% पर्यंत पोहोचतो.
दिल्लीमध्ये दारूवर सुमारे 62% कर आकारला जातो, तर दिल्लीच्या शेजारच्या उत्तर प्रदेशमध्ये हा कर 66% पर्यंत पोहोचतो.
गोवा आणि पाँडेचेरीसारख्या राज्यांच्या सरकारचं मत आहे की स्वस्त दरात दारू उपलब्ध करून दिल्याने पर्यटन आणि हॉटेल उद्योगाला चालना मिळते.
गोव्यातून दारू बाहेर नेण्यास बंदी आहे. जर तसे आढळल्यास कायदेशीर गुन्हा मानला जातो.
