बोअरवेलचे पाणी प्यावे की नाही? ते खरोखरच सुरक्षित आहे का?

सकाळ डिजिटल टीम
बोअरवेलचे पाणी जमिनीच्या खोल स्तरातून येत असल्याने ते वरून स्वच्छ दिसत असले, तरी चाचणीशिवाय थेट पिणे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.
Is Borewell Water Safe to Drink?
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शेतीतील रासायनिक खते आणि कारखान्यांमुळे भूजलात आर्सेनिक, लेड, नायट्रेट आणि फ्लोराईडसारखे विषारी घटक मिसळू शकतात.
Is Borewell Water Safe to Drink?
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पाण्यात फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त असल्यास दातांवर पिवळे डाग पडतात आणि हाडे ठिसूळ होऊन लहान वयातच सांधेदुखीचा त्रास सुरू होतो.
Is Borewell Water Safe to Drink?
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भूगर्भातील पाण्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमसारख्या क्षारांचे प्रमाण (TDS) खूप जास्त असते, ज्यामुळे पचनक्रिया बिघडू शकते.
Is Borewell Water Safe to Drink?
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पाण्यातील अतिरिक्त क्षारांमुळे किडनीवर ताण येतो, त्यामुळे असे पाणी न उकळता दीर्घकाळ प्यायल्यास मुतखडा (Kidney Stone) होऊ शकतो.
Is Borewell Water Safe to Drink?
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पिण्याच्या पाण्याचा टीडीएस ५० ते १५० दरम्यान सर्वोत्तम मानला जातो आणि ५०० पेक्षा जास्त TDS असलेले पाणी पिणे टाळावे.
Is Borewell Water Safe to Drink?
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नवीन बोअरवेलचे पाणी पिण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतून पाण्याची रासायनिक व जैविक चाचणी करून घेणे अत्यंत गरजेचे असते.
Is Borewell Water Safe to Drink?
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TDS जास्त असल्यास RO प्युरिफायर वापरावे आणि टीडीएस नियंत्रणात असल्यास पाणी किमान १० ते १५ मिनिटे उकळून व गाळून प्यावे.
Is Borewell Water Safe to Drink?
sakal
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