Sandeep Shirguppe
पांढऱ्या ब्रेडमध्ये परिष्कृत कार्बोहायड्रेट्स असतात. त्याचे जास्त सेवन आणि कमी शारीरिक हालचाल यामुळे वजन वाढण्यास हातभार लागू शकतो.
Bread Slice
ESakal
मैद्याच्या ब्रेडचे पचन तुलनेने लवकर होते. त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते.
Bread Slice
ESakal
पांढऱ्या ब्रेडमध्ये तंतुमय पदार्थ कमी असतात. त्यामुळे तो खाल्ल्यानंतर लवकर भूक लागू शकते.
Bread Slice
ESakal
कमी तंतुमय पदार्थ असलेला ब्रेड नियमित खाल्ल्यास आहारातील फायबरचे प्रमाण कमी राहू शकते. त्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो.
Bread Slice
ESakal
मैद्याच्या प्रक्रियेत गव्हातील अनेक नैसर्गिक पोषक घटक कमी होतात. त्यामुळे संपूर्ण धान्याच्या पदार्थांच्या तुलनेत पांढऱ्या ब्रेडचे पोषणमूल्य कमी असते.
Bread Slice
ESakal
जास्त प्रमाणात परिष्कृत धान्य आणि कमी तंतुमय पदार्थ असलेला आहार हृदयविकाराच्या जोखमीशी संबंधित असू शकतो.
Bread Slice
ESakal
गव्हापासून बनवलेल्या ब्रेडमध्ये ग्लूटेन असते. सीलिअॅक आजार किंवा ग्लूटेन संवेदनशीलता असलेल्या व्यक्तींना त्यामुळे पोटदुखी, जुलाब किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.
Bread Slice
ESakal
काही पॅकेटबंद ब्रेडमध्ये मीठ, साखर आणि इतर घटक असतात. अशा ब्रेडचे अतिसेवन केल्यास आहारातील मीठ आणि साखरेचे प्रमाण वाढू शकते.
Bread Slice
ESakal
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