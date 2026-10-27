Kat Benefits for Oral Health : तोंडाचे आरोग्य सांभाळायचंय? कात खाण्याचे फायदे आणि तोटे जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
कातातील वनस्पतीजन्य घटक शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करू शकतात.
कातामध्ये जिवाणूंविरोधी गुणधर्म आढळतात; मात्र तोंडाचे आजार बरे करण्यासाठी त्याचा फायदा सिद्ध झालेला नाही.
काताच्या अर्कावर केलेल्या काही अभ्यासांत दाह कमी करणारे गुणधर्म दिसून आले आहेत.
आयुर्वेदासह पारंपरिक उपचारपद्धतींमध्ये काताचा काही तक्रारींसाठी वापर केला जातो.
कातामध्ये कॅटेचिनसारखी वनस्पतीजन्य संयुगे असतात, ज्यांच्या गुणधर्मांवर संशोधन सुरू आहे.
कातामध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणारे विविध घटक असतात; मात्र त्यातून शरीराला किती पोषणमूल्य मिळते, हे स्पष्ट नाही.
टॅनिनच्या आकुंचनकारक गुणधर्मांमुळे काताचा पारंपरिक उपचारांत जुलाबासाठी वापर केला जातो. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उपचार म्हणून सेवन करू नये.
कातातील घटकांच्या जिवाणूंविरोधी आणि इतर जैविक गुणधर्मांचा अभ्यास केला जात आहे. हे गुणधर्म प्रत्यक्ष कात खाल्ल्याने माणसाला किती फायदा देतात, याचे पुरावे अद्याप मर्यादित आहेत.
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